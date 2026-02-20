ETV Bharat / state

जब खर्च नहीं करना तो बजट बनाने का ढोंग क्यों;  योगी सरकार पर कांग्रेस का हमला

बजट को लेकर कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने योगी सरकार को घेरा.

CONGRESS LEADER ARADHANA MISHRA
CONGRESS LEADER ARADHANA MISHRA (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 8:52 PM IST

लखनऊ: योगी सरकार के बजट पर कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि जब खर्च ही नहीं करना, तो बड़ा बजट दिखाने से प्रदेश की जनता को क्या फायदा होगा.

कांग्रेस नेता आराधना ने शुक्रवार कड़े तेवर दिखाते हुए बजट पर सरकार को घेरा और कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति न बजट खर्च करने की है और न ही युवाओं को स्थाई नौकरी देने की. कांग्रेस ने सदन में युवाओं को स्थाई नौकरी और सम्मानजनक वेतन देने को लेकर ठोस नीति बनाने की मांग की है.

आराधना मिश्रा मोना ने बजट पर विधानसभा में बोलते हुए कहा कि बजट का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन खर्च उतना ही हो रहा है, जितना पांच साल पहले हुआ करता था, तो ऐसे में बजट की संख्या बढ़ाने से क्या फायदा. ऐसे बजट से प्रदेश की जनता का कोई लाभ नहीं होने वाला.

2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने नौ लाख 12 हजार 696 करोड़ का बजट पेश किया है. इससे पहले भी 2025-26 में आठ लाख 8736 करोड़ का मूल बजट पेश किया था. शीतकालीन सत्र में 24000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था. लेकिन उसमें से योजनाओं की मंजूरी सिर्फ पांच लाख 17 हजार करोड़ को ही मिली.

पांच वर्षों में भाजपा सरकार ने बजट का आकार डेढ़ गुना कर दिया है, लेकिन खर्च उतना ही हो रहा जितना पांच साल पहले होता था, 2021-22 के वित्तीय वर्ष में चार लाख 39 हजार करोड़ खर्च किया गया था. 2025-26 में भी चार लाख 28 हजार करोड़ ही खर्च किया गया. सरकार बजट के दांव पेंच के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है. प्रदेश की जनता, युवाओं, किसानों, आम आदमी, दलितों, पिछड़ों और गरीबों को धोखा दे रही है.

आराधना मिश्रा मोना ने प्रदेश के ऊपर बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश पर बजट के आकार से ज्यादा तो कर्ज है. कर्ज के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर दो पर है. 2020-21 में यह कर्ज 5,64,000 करोड़ रुपए था. 2024- 25 में यह बढ़कर यह 8,46,000 करोड़ पार कर गया. आज यूपी के हर व्यक्ति पर लगभग 37,500 रुपए का कर्ज है. सरकार की यह कैसी नीति है?

आराधना ने नौजवानों की बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए कहा, सरकार को युवाओं के रोजगार में कोई रुचि नही है. हर साल लाखों युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार की तलाश में निकलते हैं, लेकिन आज प्रदेश का अधिकांश युवा कॉन्टैक्ट और आउटसोर्सिंग आधारित नौकरी करने को मजबूर है. जहां वेतन आठ से 10 हजार ही मिलता है. पीएफ बहुत कम है, या है ही नहीं. दुर्घटना बीमा जैसी सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है. नौकरी से निकाले जाने और छटनी का डर बना रहता है.

आराधना मिश्रा ने सवाल करते हुए कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा तीन के अंतर्गत सरकार को हर पांच साल में मजदूरी की समीक्षा करनी होती है. पिछले नौ साल में कितनी बार समीक्षा की है? क्या मजदूरों के हित में कोई फैसला लिया गया है? सरकार कहती है कि प्रदेश में भरपूर रोजगार है, लेकिन सरकार के ही आंकड़े कहते हैं कि 5978 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा गया.

वर्तमान में 1336 निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के बाद इजरायल भेजने की तैयारी चल रही है. 2600 की टेस्टिंग प्रक्रिया जारी है. आप ही कहते हैं कि प्रदेश में 50 लाख करोड़ का निवेश आया है. औद्योगिक इकाइयां लग रही हैं फिर मजदूरों को बाहर क्यों भेजा जा रहा है?

