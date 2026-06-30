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कांग्रेस के 40 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान 'छात्रों की गूंज' की शुरुआत, 50 सदस्यीय एक्शन टीम तैयार, प्रधान के इस्तीफे की मांग

कांग्रेस सदस्यों का प्रशिक्षण ( Etv Bharat )

देहरादून: कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के कोटा से शुरू किए गए कार्यक्रम की तैयारी में उत्तराखंड कांग्रेस जुट गई है. देश भर के 28 शहरों के साथ-साथ उत्तराखंड में भी तैयारियां जोरों पर हैं. उत्तराखंड कांग्रेस ने भी पार्टी के 40 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत कर दी है. उत्तराखंड से 50 सदस्यीय एक्शन टीम तैयार कर दी गई है. कांग्रेस की जन आंदोलन की तैयारी: पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान शुरू करने का फैसला लिया है. इस अभियान के लिए देश के 28 प्रमुख शहरों को चुना गया है जिसमें देहरादून भी शामिल है. इस अभियान के पहले चरण में 40 दिनों तक देश भर में व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 24 जून को 28 शहरों में पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने प्रेस वार्ता की थी. इसी कड़ी में 1 अगस्त को 'राष्ट्रवाद का सत्याग्रह' और 9 अगस्त को 'दिल्ली चलो' संसद घेराव कार्यक्रम में कांग्रेस के युवा और छात्र संगठन भाग लेंगे. कांग्रेस की जन आंदोलन की तैयारी (Etv Bharat)