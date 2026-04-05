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कांग्रेस का पिछड़ा-अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन; पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोले- "पिछड़ों के आरक्षण को छीन रही बीजेपी सरकार"

यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ( Photo credit: ETV Bharat )