ETV Bharat / state

कांग्रेस का पिछड़ा-अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन; पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बोले- "पिछड़ों के आरक्षण को छीन रही बीजेपी सरकार"

जिले के छपरौली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पिछड़ा-अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया.

यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू
यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बागपत : जिले के छपरौली विधानसभा क्षेत्र के अशरफाबाद थल गांव में रविवार को कांग्रेस के पिछड़ा-अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार पिछड़ों के आरक्षण को छीन रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हमले कर रही है संविधान पर.

यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर निरंतर उनको निशाना बनाने का काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण भी सुरक्षित नहीं है. उन्होंने देश में जातिगत जनगणना को आवश्यक बताते हुए कहा कि इसकी मांग राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के नेता दलितों और पिछड़ों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि आज राहुल गांधी प्यार के पैगाम को लेकर जिस तरह किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, आज सभी पिछड़ा अल्पसंख्यक लोगों ने इस बागपत जिले में यह शपथ ली है कि आने वाले दिन में उनके साथ चलकर संविधान अल्पसंख्यक और पिछड़ा के अधिकारों की रक्षा करेंगे.


उन्होंने आरोप लगाया कि देश में धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, जिससे अल्पसंख्यकों में भय का माहौल है. सम्मेलन में मौजूद राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ने भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा पूरा नहीं हुआ और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है.


यह भी पढ़ें : पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानें पूरा मामला

TAGGED:

पिछड़ा अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन
BAGHPAT NEWS
AJAY KUMAR LALLU
BAGHPAT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.