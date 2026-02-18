ETV Bharat / state

क्या झामुमो और राजद ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलखो के लिए खड़ी की मुश्किलें? रांची नगर निगम मेयर का चुनाव बना प्रतिष्ठा की लड़ाई

रांची: रांची नगर निगम के मेयर पद का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है. इस सीट के लिए कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम और आरजेडी ने अपने समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं. शुरू में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होगी. लेकिन, जेएमएम और आरजेडी के अपने समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ऐसे में ईटीवी भारत के संवाददाता ने रमा खलखो से खास बातचीत की और कई मुद्दों पर उनकी राय जानी.

सवाल यह उठता है कि क्या रांची की पूर्व मेयर और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो की चुनावी नैया मझधार में फंस गई है? इस पर रमा खलखो का कहना है कि हर पार्टी के अपने कार्यकर्ता होते हैं और लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है. यह चुनाव किसी पार्टी लाइन पर आधारित नहीं है, इसलिए मझधार में फंसने की कोई बात नहीं है.

मेयर प्रत्याशी रमा खलखो से बात करते संवाददाता उपेंद्र कुमार (Etv Bharat)

रमा खलखो का कहना है कि जनता का झुकाव उनकी तरफ इसलिए है क्योंकि उन्होंने मेयर के तौर पर उनका कार्यकाल देखा है. अगर सहयोगी दलों के साथ तालमेल होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता.

सभी वर्गों का मिल रहा समर्थन

रमा खलखो कहती हैं कि लोग खुद ही अलग-अलग जगहों पर उनके कार्यक्रम तय कर रहे हैं. समाज के किसी भी तबके से हों, जनता और वोटर उनके पक्ष में दिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि आम जनता के अलावा उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का भी समर्थन और सहयोग मिल रहा है. मेयर के तौर पर उनका पांच साल का कार्यकाल यहां के वोटरों के जेहन में अभी भी ताजा है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है.

नगर निगम चुनाव के दौरान सहयोगी दलों के समर्थित मेयर उम्मीदवार द्वारा उन पर केस करने और जेल भेजने के आरोपों का जवाब देते हुए रमा खलखो ने कहा कि न तो उन्हें और न ही रांची के लोगों को इसकी परवाह है. उस मामले में अभी तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है और रांची के लोग जानते हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया था.