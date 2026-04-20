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महिला आरक्षण बिल पर राजनीतिक दलों की जुबानी जंग, कांग्रेस ने कही ये बात

रांची: महिला आरक्षण कानून में संशोधन को लेकर देश का सियासी पारा गरमाया हुआ है. भारतीय जनता पार्टी द्वारा विपक्ष खासकर कांग्रेस पर महिला विरोधी होने के आरोप लगाते हुए जगह-जगह संवाददाता सम्मेलन किया जा रहा है. ऐसे में अब कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार करना शुरू कर दिया है. रांची महानगर कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

कांग्रेस महानगर के उपाध्यक्ष गौतम उपाध्याय ने कहा कि जब इस बिल को 2023 में ही विपक्ष के संपूर्ण समर्थन के साथ पारित कर दिया गया था, तो इसे लागू करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिल में किए गए संशोधनों के जरिए देश की महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है और वास्तविक लाभ देने के बजाय केवल इस पर राजनीति की जा रही है. भाजपा अब महिलाओं को 'टूल किट' की तरह इस्तेमाल कर रही है और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन करवाकर केवल चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में जुटी है.

पीसी करते कांग्रेस नेता (ईटीवी भारत)

रांची महानगर कांग्रेस की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष गौतम उपाध्याय ने सवाल किया कि जब 16 अप्रैल की आधी रात में ही 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया तो फिर उसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ गई. महानगर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि दरअसल भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार महिलाओं को टूल किट बनाकर गलत तरीके से और अपने फायदे के लिए परिसीमन करवाना चाहती थी. लेकिन विपक्ष ने समय रहते उनकी कुटिल मंशा को भांप लिया और एकजुट होकर संशोधन विधेयक को सदन में पास नहीं होने दिया.