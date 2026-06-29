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उजड़ गए आशियाने, विधायक कॉलोनी बनाने के लिए चला बुलडोजर, रोते बच्चे बिलखती माताएं और सियासत का संग्राम

रायपुर में विधायक कॉलोनी के निर्माण के लिए बुलडोजर एक्शन हुआ है. पेश है प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

Bulldozer action in Raipur Nakti village.
रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर एक्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 29, 2026 at 5:21 PM IST

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रायपुर: जिस घर में कल तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं,आज वहां सिर्फ मलबा है. किसी की छत उजड़ गई, किसी के सपने टूट गए, और किसी की गोद में बैठा मासूम यह भी नहीं समझ पा रहा कि उसका घर आखिर गया कहां? विधायक कॉलोनी बनाने के लिए नकटी गांव में चला बुलडोजर, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो गया दर्द, आंसू और सियासत का सबसे बड़ा संग्राम.

बुलडोजर बनाम बेबसी, जेसीबी के आगे खड़े हो गए लोग

सुबह-सुबह नकटी गांव पुलिस छावनी में बदल चुका था. एक हजार से ज्यादा पुलिस जवान, 20 से 25 जेसीबी और प्रशासन की पूरी टीम कार्रवाई के लिए तैयार थी. जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़ा, ग्रामीण अपने घरों को बचाने के लिए जेसीबी के सामने खड़े हो गए. वापस जाओ,घर मत तोड़ो, जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. हालात ऐसे बने कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का-मुक्की हुई, लोगों को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, और देखते ही देखते एक-एक कर 80 से ज्यादा घर मलबे में बदल गए.

रायपुर में बुलडोजर एक्शन का विरोध (ETV BHARAT)

घर नहीं,सपने टूटे हैं

सबसे ज्यादा दर्दनाक तस्वीरें उन परिवारों की थीं, जिनके सामने उनका आशियाना टूट रहा था. किसी बुजुर्ग की आंखों में बेबसी थी, कोई महिला अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही थी, तो कोई मासूम मलबे पर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था, कि उसका घर आखिर कहां चला गया.

Demolition for MLA Colony in Raipur Nakti village.
रायपुर नकटी गांव में विधायक कॉलोनी के लिए तोड़ फोड़ (ETV BHARAT)

कुछ घंटों में बदल गई जिंदगी

बारिश का मौसम, सिर से छत गायब,और सड़क किनारे पड़ा पूरा घर का सामान. ये तस्वीरें सिर्फ एक कार्रवाई की नहीं, बल्कि उन परिवारों की मजबूरी भी बयान कर रही थीं, जिनकी जिंदगी कुछ घंटों में बदल गई.

People protesting against bulldozer action in Raipur.
रायपुर में बुलडोजर एक्शन का विरोध करते लोग (ETV BHARAT)

सांसद के भरोसे के बाद चला बुलडोजर

ग्रामीणों का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि दो दिन पहले ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भरोसा दिया था कि बारिश के मौसम में मकान नहीं तोड़े जाएंगे. लेकिन सोमवार सुबह प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंच गया. यही वजह है कि ग्रामीण इसे भरोसे के टूटने के रूप में देख रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं.

Bulldozer action in Raipur Nakti village
रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर एक्शन (ETV BHARAT)

विधायकों के लिए गरीबों के घर उजाड़ दिए- कांग्रेस

कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला. रायपुर (पश्चिम) के पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि सरकार अपराध नहीं रोक पा रही, लेकिन गरीबों के घरों पर बुलडोजर जरूर चला रही है.उन्होंने कहा यदि विधायक कॉलोनी बनानी ही थी, तो नया रायपुर में पर्याप्त जमीन मौजूद है, वहां निर्माण किया जा सकता था. लेकिन भाजपा ने बसी-बसाई बस्ती उजाड़ दी, और लोगों को बेघर कर दिया. उन्होंने सांसद और स्थानीय विधायकों पर भी वादा निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया.

People uproar in Raipur
रायपुर में लोगों का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

सरकार का दावा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा

वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई के साथ-साथ पुनर्वास की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. करीब 75 प्रभावित परिवारों को नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस आवासों में बसाने की तैयारी की जा रही है.

Bulldozer action in Raipur Nakti village
रोती बिलखती महिलाएं और बच्चे (ETV BHARAT)

मंत्री केदार कश्यप का बयान

मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी लेकिन किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.

नकटी गांव की तस्वीरें सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं दिखाती, बल्कि यह सवाल भी छोड़ जाती हैं कि विकास की कीमत आखिर कौन चुकाएगा? एक तरफ सरकार विधायक कॉलोनी को जरूरी बता रही है, दूसरी तरफ अपने उजड़े आशियानों के बीच बैठे परिवार पूछ रहे हैं.क्या विकास का रास्ता हमेशा गरीबों के घरों से होकर ही जाएगा?. अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है.

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