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बीज निगम रिश्वत कांड पर कांग्रेस का हमला, कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा की बर्खास्तगी की मांग

लगाए गंभीर आरोप: बुधवार को बीकानेर में आयोजित प्रेस वार्ता में अनूपगढ़ विधायक एवं बीकानेर संभाग कांग्रेस प्रभारी शिमला नायक और कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह मामला केवल रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार नकली बीजों के सैंपल पास करवाने, जब्त किए गए माल को छुड़ाने और खाद-बीज कारोबारियों पर कार्रवाई के नाम पर कथित वसूली से भी जुड़े हुए हैं. जिसके तार भाजपा के नेताओं से और कृषि मंत्री तक जुड़े हुए हैं.

बीकानेर: राजस्थान राज्य बीज निगम के पूर्व निदेशक जुगल किशोर विश्नोई और पांच अन्य व्यक्तियों की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा गिरफ्तारी तथा करीब ढाई करोड़ रुपए की नकदी बरामदगी के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार, भाजपा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

'बर्खास्त करें मुख्यमंत्री': प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने कहा कि जब विभाग से जुड़े लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कृषि मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाना चाहिए. कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की.

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पूर्व विधायक पर आरोप: देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए जुगल किशोर विश्नोई का नोखा क्षेत्र में एक फर्म है, जिसमें नोखा के पूर्व विधायक के परिजनों की साझेदारी बताई जा रही है. उन्होंने कहा कि इस संबंध की भी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे मामले में कई नए सवाल खड़े होते हैं. सियाग ने यह भी दावा किया कि इस कथित षड्यंत्र के तार फलोदी विधायक तक भी जुड़े हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में विधायक के निजी सहायक (पीए) की गिरफ्तारी होने से कई संदेह उत्पन्न हुए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है. कांग्रेस नेताओं का कहना था कि यदि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए, तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं.

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प्रदेशभर में विरोध: पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन करेगी. प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता जानना चाहती है कि आखिर इतनी बड़ी रकम किसके लिए और किन उद्देश्यों से एकत्र की जा रही थी. उन्होंने मांग की कि ACB जांच का दायरा बढ़ाकर सभी संभावित कड़ियों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच करे, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क और राजनीतिक संरक्षण की भी जांच होनी चाहिए.