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नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का हमला, श्रीनिवास बीवी बोले, 'शिक्षा मंत्री बन गए 'लीक प्रधान'

सीकर और झुंझुनू में 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत छात्रों और युवाओं के मुद्दों को उठाया गया.

Srinivas BV speaking to the media
मीडिया से बात करते श्रीनिवास बीवी (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 2:48 PM IST

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सीकर: कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम आज आईसीयू में पहुंच चुका है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कोटा से शुरू किए गए 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत अब देशभर की 28 प्रमुख कोचिंग सिटीज में छात्रों से संवाद शुरू किया जा रहा है. अभियान के समापन पर 9 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ी महारैली आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से छात्रों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी. वहीं झुंझुनू में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान प्रेस वार्ता की गई. इसमें मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा किए गए यमुना नहर एमओयू पर भी सवाल उठाए.

सीकर में आयोजित प्रेस वार्ता में श्रीनिवास बीवी ने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद देशभर में 20 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर संवेदना तक व्यक्त नहीं की. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में देश में 89 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सरकार इन्हें रोकने में असफल रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्व स्तर की बात करते हैं, लेकिन देश के छात्रों की समस्याओं पर मौन हैं.

श्रीनिवास बीवी ने की यह मांग, देखें वीडियो (ETV Bharat Sikar)

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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं 'लीक प्रधान': उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नाम बदलने में माहिर है. इसलिए शिक्षा मंत्री का नाम बदलकर लीक प्रधान कर देना चाहिए. श्रीनिवास ने कहा कि पूरा देश शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस विषय पर एक बार भी खुलकर बात नहीं की. उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री नीट पेपर लीक, एनटीए की कार्यप्रणाली और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी पर मीडिया के सामने जवाब दें.

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जिम्मेदार लोगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया: अभियान के स्थानीय समन्वयक हरीश काजला ने बताया कि छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों से सीधे संपर्क कर परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सुझाव लिए जाएंगे. श्रीनिवास बीवी ने कहा कि परीक्षा पत्र छात्रों तक पहुंच जाता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

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झुंझुनू में छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा: 'शिक्षा न्याय संवाद अभियान' के तहत बुधवार को अंबेडकर भवन, झुंझुनू में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में छात्र-युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. झुंझुनू जिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष एवं मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने कहा कि रोजगार, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं तथा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विद्यार्थियों की आवाज को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है. रीटा चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा किए गए यमुना नहर एमओयू पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि समझौते के बावजूद अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि नहर का पानी किसानों तक कब पहुंचेगा और उन्हें इसका वास्तविक लाभ कब मिलेगा. उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्ट रोडमैप सार्वजनिक करने की मांग की.

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