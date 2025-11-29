जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन पर कांग्रेस हमलावर, सरकार से आरोपों पर मांगा श्वेत पत्र
जमीन खरीदी की नई गाइडलाइन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है.
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की जमीन खरीद की नई गाइडलाइन को लेकर कांग्रेस ने राजीव भवन में प्रदेश सरकार पर हमला बोला. नगर निगम के पूर्व सभापति प्रमोद दुबे ने सरकार पर तत्वहीन फायदे गिनाने और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया. पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि यह गाइडलाइन आम लोगों पर सीधा प्रहार है और सिर्फ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है. कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कई क्षेत्रों में 300% से 1000% तक दरें बढ़ाने के उदाहरण दिए, जबकि जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने इसे यू-टर्न वाली सरकार का नया प्रयोग बताया.
कांग्रेस का हमला—‘तत्वहीन फायदे, जनता को धोखा’
रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि सरकार पिछले एक सप्ताह से गाइडलाइन के तत्वहीन फायदे गिनाकर जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने ओपी चौधरी पर तंज कसते हुए कहा यह उसी तरह का फायदा है जैसे कोई आदमी गंजे को कंघी बेचने की कोशिश करे. सिर्फ अपना माल बेचने के लिए कहानी सुनाई जा रही है. दुबे ने बिजली बिल बढ़ोतरी, किसानों पर बोझ और महंगाई को लेकर भी सरकार पर तीखे सवाल दागे. उन्होंने कहा कि भाजपा शासन ने किसान और आम आदमी के पेट पर लात और पीठ पर कोड़ा मारा है.
इस सरकार में सोमवार को झूठ बोलने वाला अलग मंत्री होता है, मंगलवार को दूसरा, बुधवार को मेला लगाने वाला, गुरुवार को नुकसान गिनाने वाला और शुक्रवार को फायदा बताने वाला मंत्री मिलता है - प्रमोद दुबे, कांग्रेस नेता
कांग्रेस सरकार में दरें थी कम, राजस्व तेजी से था बढ़ा
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस शासन में जमीन दरें कम की गई थीं और रजिस्ट्री ऑफिस में काम तेजी से होता था. राजस्व बढ़ रहा था और जनता संतुष्ट थी.
आज स्थिति देखकर फर्क समझ में आ जाएगा. सरकार ने बिना सोचे-समझे भारी बढ़ोतरी कर दी, जिससे जनता और सरकार दोनों को नुकसान हुआ है- विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक कांग्रेस
पंकज शर्मा ने पेश किए आंकड़े
कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने उदाहरण देते हुए बताया. टाटीबंध में मुख्य मार्ग से अंतर पर 1033% वृद्धि मुख्य मार्ग पर 618% बढ़ोतरी हुई है. मंदिर हसौद मुख्य मार्ग पर 307% और अंदरूनी हिस्से में 365% वृद्धि की गई है .
चंदखुरी में 875% तक दर बढ़ाई गई. उन्होंने कहा कि यह साफ दिखाता है कि गाइडलाइन आम आदमी के लिए नहीं, किसी विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है- पंकज शर्मा, कांग्रेस नेता
श्रीकुमार मेनन ने सरकार को बताया यू टर्न
कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने नई गाइडलाइन को यू-टर्न सरकार का नया प्रयोग बताया. श्रीकुमार ने कहा कि ये सरकार पहले निर्णय लेती है, फिर जनता की नाराजगी देखती है,उसके बाद यू-टर्न लेती है. बिजली बिल में ऐसा किया, शराब नीति में ऐसा किया और अब जमीन दरों में भी वही हो रहा है.उन्होंने कहा कि प्रदेश में असमंजस की स्थिति है.समझ नहीं आता कि सरकार चला कौन रहा है,यह शोध का विषय है.
