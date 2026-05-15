छत्तीसगढ़ में महंगाई और ईंधन संकट, कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला
कांग्रेस ने ईंधन संकट पर पीएम मोदी के बयान को निराशाजनक बताया है. इसे जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 15, 2026 at 9:26 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की पैनिक बाइंग की वजह से अफरा तफरी का माहौल है. इससे पहले पीएम मोदी ने देश वासियों से कम ईंधन खपत और सोने की खरीदी नहीं करने की अपील की थी. पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर है. दुर्ग में कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने मोदी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने बीजेपी सरकार पर आम जनता को राहत देने में विफल रहने का आरोप लगाया.
देश और प्रदेश में ईंधन संकट
कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों से देश और प्रदेश की जनता पेट्रोल, डीजल और गैस संकट से जूझ रही है, लेकिन केंद्र सरकार समाधान निकालने के बजाय लोगों को कम उपयोग की सलाह दे रही है. प्रधानमंत्री किसानों को उर्वरक कम उपयोग करने, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने, महिलाओं को गैस और खाद्य तेल की खपत घटाने तथा लोगों को सोना और विदेश यात्रा से बचने की सलाह दे रहे हैं. यह आम जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.
छत्तीसगढ़ में लगभग 15 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत है, लेकिन समितियों तक पर्याप्त खाद नहीं पहुंच पा रही है. इससे खेती प्रभावित हो रही है और किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है. मजदूर, छोटे व्यापारी और फेरी लगाने वाले लोग घर बैठकर रोजगार नहीं चला सकते. पेट्रोल-डीजल पर भारी टैक्स लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाला गया है- प्रमोद दुबे, कांग्रेस नेता
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कमी- प्रमोद दुबे
प्रमोद दुबे ने आगे कहा कि सरगुजा सहित कई इलाकों में पेट्रोल-डीजल की कमी से लोग लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, जबकि कमर्शियल गैस की कमी से उद्योग प्रभावित हो रहे हैं. राहुल गांधी पहले ही सरकार से पेट्रोल, डीजल और खाद के भंडारण को बढ़ाने की चेतावनी दे चुके थे, लेकिन सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए.