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मोदी राज में रसोई से खेत तक हर आदमी परेशान: शैलेश नितिन त्रिवेदी

पेट्रोल डीजल को लेकर पीएम मोदी के अपील पर शैलेश नितिन त्रिवेदी ने करारा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से डीजल-पेट्रोल, गैस और अन्य संसाधनों का कम उपयोग करने की अपील करना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है. उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरक कम उपयोग करने की सलाह दी जा रही है, जबकि पहले से ही खाद की कमी के कारण किसानों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है और किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं.

धमतरी : ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव के मद्देनजर विश्व में पेट्रोल डीजल को लेकर संकट जैसे हालात हैं. भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ में गुरुवार से पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक बाइंग की स्थिति है. ईंधन संकट के अलावा महंगाई और खाद की कमी भी पैदा हो रही है. इसे लेकर कांग्रेस ने धमतरी में मोदी सरकार पर हमला किया है.

कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

रोजगार और महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार फेल

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार रोजगार और महंगाई को नियंत्रित करने में विफल रही है. वर्क फ्रॉम होम की सलाह उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी करेगी जो फील्ड में काम करते हैं, फेरी लगाकर सामान बेचते हैं या रोज कमाकर परिवार चलाते हैं. बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और खाद्य तेल, दाल, गैस सहित रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

साल 2013 की तुलना में आज सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम परिवारों की पहुंच से सोना दूर हो गया है. मोदी सरकार बनने के बाद पेट्रोल 70 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया और डीजल के दाम भी लगातार बढ़े हैं. केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी टैक्स लगाकर जनता की जेब पर बोझ बढ़ाया है- शैलेश नितिन त्रिवेदी, नेता, कांग्रेस

पीएम मोदी खुद कर रहे यात्रा

शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि की पीएम मोदी खुद विदेश यात्रा पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं. इसके इतर वे आम लोगों को विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं. मोदी सरकार आम जनता की परेशानियों को नहीं समझ रही है और देश आर्थिक दबाव और महंगाई के दौर से गुजर रहा है.