एसआईआर में 1.45 लाख वोटर्स को लेकर कांग्रेस हमलावर, कहा- अधिकारियों पर कराएंगे एफआईआर

भोपाल: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही परेशान हैं. कांग्रेस फॉर्म 7 के तहत काटे गए 1 लाख 45 हजार मतदाताओं के नामों को लेकर चुनाव आयोग पर ही निशाना साध रही है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मिलीभगत कर बीएलओ एक दिन में 100 मतदाताओं तक के नाम काट रहे हैं. आपत्ति दर्ज कराने वालों का वैरीफिकेशन ही नहीं किया गया.

कांग्रेस ने अब कार्रवाई न करने पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी पर ही एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है. उधर बीजेपी भी मध्यम वर्ग के करीबन 20 लाख मतदाताओं के नाम न जुड़ पाने का मुद्दा भारत निर्वाचन आयोग के सामने उठा चुका है.

कांग्रेस बोली- मिलीभगत से काटे गए नाम, एफआईआर कराएंगे

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा, नियम है कि बीएलओ एक दिन में फॉर्म 7 में अधिकतम 15 फॉर्म ही जमा कर सकता है, लेकिन बीएलओ द्वारा एक दिन में 50 से 100 फॉर्म जमा कर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं.

फॉर्म 7 में आपत्ति दर्ज कराने वाले का वेरीफिकेशन होना चाहिए था, लेकिन बीएलओ द्वारा नहीं किया. अब जब नोटिस भेजकर सत्यापन किया जा रहा है तो वह ऐसी किसी आपत्ति से ही इंकार कर रहे हैं, यानी फर्जी नामों से फॉर्म भेजकर नाम काटे गए. अब चुनाव आयोग फॉर्म 7 में काटे गए 1 लाख 45 हजार नामों की सूची भी उपलब्ध नहीं करा रहा है.