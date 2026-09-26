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वोट चोरी और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस का हमला, आराधना मिश्रा बोलीं- लोकतंत्र बचाने के लिए मताधिकार की रक्षा जरूरी

कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि भारत में वोटों की चोरी हुई है और हो रही है. यह बेहद गंभीर विषय है.

Congress attacks EC
चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस का हमला. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 4:08 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 4:14 PM IST

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लखनऊ: राजधानी स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधायक आराधना मिश्रा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए.

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदान है. भारत में वोटों की चोरी हुई है और हो रही है. यह बेहद गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सबसे पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, तो वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी थे.

आराधना मिश्रा ने कहा कि हरियाणा में एक-एक वोट किस तरह काटा गया, इसकी जानकारी राहुल गांधी ने पहले ही देश के सामने रख दी थी.

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चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस का हमला. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी मनमर्जी से फैसले लिए.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया था, लेकिन सितंबर 2023 में नया कानून बनाकर इसमें बदलाव कर दिया गया.

प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को समिति में रखा गया, जबकि मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया.

आराधना मिश्रा ने सवाल उठाया कि कैबिनेट का कोई सदस्य अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे जा सकता है? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मांग की थी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया.

आराधना मिश्रा ने कहा कि यदि तीन सदस्यीय व्यवस्था में दो सदस्यों ने 14 बार अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई?

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चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस का हमला. (ईटीवी भारत)

उन्होंने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से जुड़े आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि इन आरोपों का कोई स्पष्ट खंडन भी सामने नहीं आया है. उन्होंने कहा कि चार महीने बाद बैठक बुलाई गई, तो बताया गया कि उन्हें कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी ही नहीं थी. कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि सभी निर्णय ज्ञानेश कुमार की मर्जी से किए गए.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दोनों चुनाव आयुक्तों से कहा है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनका जवाब देश की जनता के सामने दिया जाना चाहिए.

आराधना मिश्रा ने दावा किया कि साढ़े 13 करोड़ से अधिक लोगों के वोट काटे गए हैं. उन्होंने कहा कि जिन फॉर्म पर फर्जी नाम दर्ज थे, उनके नाम काटे गए, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मताधिकार कैसे प्रभावित हुआ.

उन्होंने कहा कि "अगर हम वोट ही नहीं बचा पाएंगे तो लोकतंत्र कैसे बचाएंगे?” आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को वोट बढ़ाने और मतदाताओं को जोड़ने की दिशा में काम करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय बड़े पैमाने पर वोट काटे गए.

कांग्रेस विधायक ने हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार का उदाहरण देते हुए दावा किया कि इन राज्यों में जितने वोट काटे गए, भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही रहा.

पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां करीब 30 लाख वोट काटे गए और हार-जीत का अंतर भी लगभग इसी के आसपास था. उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या की साजिश करार दिया.

आराधना मिश्रा ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष के उस कथित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें ज्ञानेश कुमार को पद्म विभूषण दिए जाने की बात कही गई थी. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित घोटाले का मुद्दा भी उठाया. आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट को क्लीन चिट दे दी गई और मुख्य रूप से शामिल लोगों को बरी कर दिया गया. उन्होंने कहा कि मामले में केवल 70 लाख रुपये का घोटाला बताया गया, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि यह कई हजार करोड़ रुपये का घोटाला है.

उन्होंने कहा कि जो भी घोटाला हुआ है, उसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री कार्यालय की बनती है. आराधना मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस इन दोनों मुद्दों मतदाता सूची और कथित घोटाले को पूरी ईमानदारी के साथ जनता के बीच लेकर जाएगी.

Last Updated : September 26, 2026 at 4:14 PM IST

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कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा
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