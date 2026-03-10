ETV Bharat / state

गैस सिलेंडर की किल्लत पर केंद्र सरकार पर आक्रामक हुई कांग्रेस, इरफान अंसारी ने कहा- विदेश नीति पूरी तरह चौपट

राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता प्रभावित हुई है. 7 मार्च 2026 से घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत में ₹60 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे रांची में अब यह ₹970.50 तक पहुंच गई है. यह वृद्धि पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व संकट, विशेषकर इजराइल-ईरान तनाव) के कारण वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने से जुड़ी बताई जा रही है. केंद्र सरकार ने आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रिफाइनरों को अधिकतम उत्पादन के निर्देश दिए हैं और पैनिक बुकिंग रोकने के लिए दो सिलेंडर बुकिंग के बीच 21 दिनों का अंतर अनिवार्य किया है. हालांकि, सरकारी स्तर पर कोई कमी नहीं होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पैनिक बुकिंग और होर्डिंग की आशंका से स्थिति बिगड़ी है.

रांची : घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कमी और कीमतों में वृद्धि से राज्य के विभिन्न जिलों में आम लोगों में रोष है, वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाई हुई है. विपक्षी दल कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोल रही है.

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मोदी सरकार "पूरी तरह फ्लॉप" हो गई है. उन्होंने विदेश नीति को "चौपट" बताया और कहा कि ईरान से जुड़े जहाज की घटना का जिक्र करते हुए मेहमानों की रक्षा न करने पर सवाल उठाया. उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में बड़ा संकट आएगा, महंगाई चरम पर पहुंचेगी, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे. उन्होंने राहुल गांधी को मोदी को "पाठ पढ़ाने" की जरूरत बताई और कहा कि यदि राहुल गांधी सत्ता में होते तो अमेरिका आंख नहीं दिखाता.

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी केंद्र पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गैस के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल-डीजल भी महंगे होंगे और महंगाई और बढ़ेगी. विदेश नीति के नाम पर कुछ नहीं बचा है. जब उनसे राज्य सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था पर सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे केंद्र का मामला बताते हुए राहुल गांधी से सलाह लेने की बात कही. उन्होंने जीएसटी और किसान बिल के उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही सही रास्ता दिखाया था, लेकिन देर से समझ आया.

कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि 2014 में भाजपा ने पेट्रोल, डीजल और गैस सस्ता करने का वादा किया था, लेकिन आज स्थिति उलट है. पूरे देश में हाहाकार मचा है, रेलवे टिकट से लेकर रसोई सामान तक महंगा हो रहा है और अब गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा.

