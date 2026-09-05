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लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस हमलावर, भाजपा की मंशा पर उठाए सवाल

देहरादून: उत्तराखंड में 9 साल में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाली भाजपा सरकार की नियत भ्रष्टाचार को लेकर कभी साफ नहीं रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपने मंत्रियों और चहते अधिकारियों के कथित घोटालों को दबाने के लिए सरकार जानबूझकर लोकायुक्त की नियुक्ति में 9 साल से रोड़े अटका रही है. राजेंद्र शाह का कहना है कि 100 दिन का झूठा वायदा करके जनता को गुमराह किया गया. भाजपा ने 2017 के चुनाव में प्रदेश की जनता से यह वायदा किया था कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर लोकायुक्त लाया जाएगा. लेकिन आज इतने साल बीतने के बावजूद उत्तराखंड की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है.

कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह का कहना है कि बिना काम के करोड़ों की फिजूल खर्ची राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करना है. इसी तरह उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोकायुक्त का पद खाली है तो संस्था के दफ्तर और ढांचे पर हर साल दो से तीन करोड़ रुपए का सरकारी बजट क्यों फूंका जा रहा है. कांग्रेस प्रदेश महामंत्री का कहना है कि दरअसल अदालत के डर से उठाया गया यह कदम सरकार ने खुद अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कड़े रुख और फटकार के बाद मजबूरी में पांच सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन किया गया है.