लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस हमलावर, भाजपा की मंशा पर उठाए सवाल
लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है. साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 5, 2026 at 9:00 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 9 साल में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाली भाजपा सरकार की नियत भ्रष्टाचार को लेकर कभी साफ नहीं रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपने मंत्रियों और चहते अधिकारियों के कथित घोटालों को दबाने के लिए सरकार जानबूझकर लोकायुक्त की नियुक्ति में 9 साल से रोड़े अटका रही है. राजेंद्र शाह का कहना है कि 100 दिन का झूठा वायदा करके जनता को गुमराह किया गया. भाजपा ने 2017 के चुनाव में प्रदेश की जनता से यह वायदा किया था कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर लोकायुक्त लाया जाएगा. लेकिन आज इतने साल बीतने के बावजूद उत्तराखंड की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है.
कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह का कहना है कि बिना काम के करोड़ों की फिजूल खर्ची राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद करना है. इसी तरह उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोकायुक्त का पद खाली है तो संस्था के दफ्तर और ढांचे पर हर साल दो से तीन करोड़ रुपए का सरकारी बजट क्यों फूंका जा रहा है. कांग्रेस प्रदेश महामंत्री का कहना है कि दरअसल अदालत के डर से उठाया गया यह कदम सरकार ने खुद अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कड़े रुख और फटकार के बाद मजबूरी में पांच सदस्यीय सर्च कमेटी का गठन किया गया है.
लोकायुक्त की नियुक्ति नौ वर्ष बाद भी अभी तक क्यों नहीं हुई. इस सवाल का जवाब देते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि यह बात सही है कि लोकायुक्त की नियुक्ति में विलंब हो रहा है, लेकिन जो काम लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ करना है. वह उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने अब तक ढाई सौ से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है. उनकी तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी है. लोकायुक्त के लिए कमेटी बन चुकी हैं, उनमें उचित लोकायुक्त चयन की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. जो काम लोकायुक्त के माध्यम होना था, उसी काम को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बखूबी कर रहे हैं.
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