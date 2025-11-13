ETV Bharat / state

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर संकट, सहकारी समिति कर्मचारी लामबंद,  कांग्रेस का बीजेपी पर हमला

बेमेतरा में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है.वहीं कलेक्टर का दावा है कि तैयारी पूरी कर ली गई है.

Congress attacks BJP on paddy procurement
धान खरीदी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 12:41 PM IST

|

Updated : November 13, 2025 at 1:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी शुरु करने का दिन भले ही 15 नवंबर तय कर दिया हो,लेकिन धान खरीदी होगी या नहीं ये सवालों के घेरे में है. धान खरीदी करने वाली सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं.अब तक सरकार ने कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं निकाला है.ऐसे में अब कांग्रेस ने सरकार को घेरा है.






पूर्व विधायक ने सरकार को बताया किसान विरोधी : पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. हालत यह है कि 15 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ होने वाली है, वहीं सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.

धान खरीदी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कर्मचारियों की मांग जायज है. अब तक कोई भी जिम्मेदार कर्मचारियों से बात करने आगे नहीं आया है. मुझे नहीं लगता कि धान खरीदी का कार्य शुरू हो पाएगा. प्रदेश की भाजपा सरकार किसान को परेशान करने का काम कर रही है. इस समय पर ना सरकार किसानों को डीएपी यूरिया उपलब्ध करा पाई है, ना ही बिजली उपलब्ध करा पाई है. वहीं अब धान खरीदी के कार्य करने पर भाजपा के हाथ-पांव फूल रहे हैं- आशीष छाबड़ा, पूर्व विधायक

कलेक्टर ने हड़ताल समाप्त करने किया आग्रह : बेमेतरा के पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा है. आशीष छाबड़ा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार की गतिविधियों को किसान विरोधी बताया है. वहीं कलेक्टर रणबीर शर्मा ने धान खरीदी की तैयारी पूरी होने की बात कही है. साथ ही साथ हड़ताली समिति प्रबंधकों को धान खरीदी कार्य के लिए हड़ताल समाप्त करने का निवेदन किया है. बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दावा किया है कि जिले के सभी 145 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है. साफ सफाई का कार्य हो चुका है और बारदाना पहुंच चुका है.

प्रबंधक अभी हैं. जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनसे यह निवेदन है कि हड़ताल समाप्त कर कार्य पर लौट आएं. धान खरीदी के कार्य में सहभागिता दें. आशा है कि धान खरीदी से पहले कर्मचारी हड़ताल से लौट आएंगे- रणबीर शर्मा,कलेक्टर

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है.जिसके कारण धान खरीदी प्रभावित हो सकती है.

  1. प्रबंधकीय अनुदान:मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ की 2058 सहकारी समितियों को हर साल तीन-तीन लाख का प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए.
  2. वेतन और नियमितीकरण :उचित मूल्य दुकानदारों और संविदा ऑपरेटरों को छह महीने के बजाए 12 महीने का वेतन दिया जाए.संविदा ऑपरेटरों को नियमित किया जाए.सहायक कर्मचारियों के लिए विभागीय भर्ती में सहायक कर्मचारियों को 50% कोटा, उम्र एवं योग्यता में छूट दी जाए.
  3. अन्य मांगें:धान खरीदी में निश्चित समय पर धान का उठाव न होने पर सूखत (शॉर्टेज) की राशि मान्यता दी जाए. 2023-24 और 2024-25 धान खरीदी से संबंधित सूखत की राशि समितियों को दी जाए.
  4. समिति प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए सेवा नियम 2018 में संशोधन करके उन्हें उचित वेतनमान, पेंशन, भविष्य निधि का लाभ मिले.
    2018 संशोधन में भविष्य निधि, गंहगाई भत्ता, ई.एस.आई.सी सुविधा, संस्था के दैनिक,संविदा कर्मचारियों को समिति के सीधी भर्ती में प्राथमिकता.

धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ में बवाल, सहकारी समिति के कर्मचारियों ने धान तिहार का किया बहिष्कार

दुर्ग जिले में धान खरीदी की तैयारी पूरी, लेकिन सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल ने बढ़ाई चिंता, कांग्रेस ने कहा- कोई रोडमैप नहीं

धान खरीदी में ड्यूटी लगाने का पटवारियों ने किया विरोध, जांजगीर चांपा कलेक्टर से की शिकायत

Last Updated : November 13, 2025 at 1:11 PM IST

TAGGED:

धान खरीदी
कांग्रेस का बीजेपी पर हमला
PADDY PROCUREMENT
COOPERATIVE SOCIETY STRIKE
CONGRESS ATTACKS BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.