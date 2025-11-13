ETV Bharat / state

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर संकट, सहकारी समिति कर्मचारी लामबंद, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला

बेमेतरा: छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी शुरु करने का दिन भले ही 15 नवंबर तय कर दिया हो,लेकिन धान खरीदी होगी या नहीं ये सवालों के घेरे में है. धान खरीदी करने वाली सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं.अब तक सरकार ने कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं निकाला है.ऐसे में अब कांग्रेस ने सरकार को घेरा है.











पूर्व विधायक ने सरकार को बताया किसान विरोधी : पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. हालत यह है कि 15 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ होने वाली है, वहीं सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.

धान खरीदी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)