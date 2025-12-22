ETV Bharat / state

धनबाद में कांग्रेस ने भाजपा को घेरा, कहा- बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड के बहाने गांधी परिवार को बदनाम किया

कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड केस और मनरेगा पर बीजेपी को जमकर घेरा है. पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस को बदनाम किया है.

रामकृष्ण ओझा, केंद्रीय सचिव, कांग्रेस (Etv Bharat)
धनबाद: जिला कांग्रेस कार्यालय में नेशनल हेराल्ड केस पर कांग्रेस के केंद्रीय सचिव रामकृष्ण ओझा ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने दोनों को देश की जनता एवं गांधी परिवार से माफी मांगने और पद से इस्तीफा देने को कहा है. कांग्रेस के केंद्रीय सचिव रामकृष्ण ओझा ने मनरेगा पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है.

कांग्रेस को बदनाम करने का काम बीजेपी ने किया: रामकृष्ण ओझा

दरअसल, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि गांधी परिवार को बदनाम करने का काम बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया है. जिसका पर्दाफाश कोर्ट ने कर दिया है. आरोप के तहत बीजेपी ने कोर्ट में गलत सबूत पेश कर गांधी परिवार को बदनाम करने का काम किया है लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसमें कोई तथ्य नहीं है. कांग्रेस नेता रामकृष्ण ओझा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बदनाम करने का काम किया है.

जानकारी देते केंद्रीय सचिव रामकृष्ण ओझा (Etv bharat)

जल्दबाजी में पास कराया गया है विधेयक: कांग्रेस नेता

कांग्रेस के केंद्रीय सचिव ने मनरेगा पर अपनी राय रखते हुए कहा कि लोकसभा के अंदर बहुत जल्दबाजी में विधेयक पास करने काम किया गया है. कांग्रेस इस विधेयक का पुरजोर विरोध करती है. मनरेगा, गरीब जनता की रोजी रोटी चलाने का एक जरिया था, जिस व्यक्ति के पास काम नहीं था, उसके लिए मनरेगा एक कानून बनाया गया था. मनरेगा में 90% खर्च केंद्र सरकार करती थी जबकि राज्य सरकार 10% खर्च करती थी और मैटेरियल में 75 फीसदी खर्च केंद्र सरकार करती थी. मनरेगा में काम कराने का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया था. उनकी जरूरतों के हिसाब से काम कराया जाता था. इस नये विधेयक में उनके अधिकार को छीनने का काम किया गया है.

राज्य सरकार 40 फीसदी पैसा कहां से लाएगी?

रामकृष्ण ओझा ने आगे कहा कि उस विधेयक को तोड़ मरोड़कर का उसका नाम भी बदल दिया गया है. इसके साथ ही उसके प्रावधान को बदलकर 40 फीसदी खर्च राज्य सरकार पर थोपा गया है और 60 फीसदी खर्च केंद्र सरकार खुद देगी, जबकि पूर्व में 90 फीसदी खर्च केंद्र सरकार देती थी. 40 फीसदी राशि जो राज्य सरकार को देनी है, इसके लिए किसी भी राज्य सरकार से बातचीत नहीं की गई है. राज्य सरकार के पास इतनी राशि कहां से आएगी? इसका कोई भी जिक्र नहीं है.

मनरेगा में अब खुद पॉलिसी बनाएंगी केंद्र सरकार

कांग्रेस के केंद्रीय सचिव रामकृष्ण ओझा ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम सभा के अधिकार को हटा दिया गया है. ग्राम सभा कोई भी काम नहीं करवा सकती है. केंद्र सरकार ही कार्यों की पॉलिसी बनाएगी. केंद्र सरकार ही साल के प्रथम में यह निर्णय सुनाएगी कि कौन कौन से कार्य करने हैं. उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि गांव गांव में होने वाले काम का निर्णय दिल्ली में बैठकर नहीं लिया जा सकता है.

मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना एक बहाना: कांग्रेस

वहीं कांग्रेस नेता रामकृष्ण ओझा ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना एक बहाना है, असली खेल भ्रष्टाचार करना है. लोगों से उनके हक को छीनना है. महात्मा गांधी के नाम से उन्हें चिढ़ है. इसलिए केंद्र सरकार लोगों का अधिकार छीनना चाहती है. वहीं उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को वहां पैरामिलेट्री फोर्स भेजने की जरूरत है.

