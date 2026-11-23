बूथ पर युवाओं की फौज खड़ी करेगी भाजपा, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर खाली हाथ सरकार, कांग्रेस ने युवा मोर्चा की बैठक पर उठाए सवाल
भाजपा की 25 दिन की कार्ययोजना और युवा मोर्चा के टास्क पर कांग्रेस का हमला, रोजगार, शिक्षा और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था पर घेरा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 9:00 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ में युवाओं को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है. एक तरफ भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हर बूथ पर युवाओं की टीम तैयार करने और 25 दिन की कार्ययोजना के जरिए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे युवाओं के नाम पर राजनीतिक लामबंदी करार दिया है. कांग्रेस का सवाल है कि भाजपा को युवाओं की याद संगठन और चुनाव के वक्त ही क्यों आती है. जब प्रदेश का युवा रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य की चिंता में उलझा है, तब सरकार उसे नौकरी देने के बजाय बूथ की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है.
कांग्रेस ने पूछा- नौकरी कब देगी सरकार
भाजपा युवा मोर्चा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति बैठक में बीजेपी ने बूथ स्तर की रणनीति बनाई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं को संगठन की ताकत बताते हुए बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया. संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने 25 दिनों की कार्ययोजना बनाकर हर बूथ पर युवाओं की टीम खड़ी करने की बात कही.
लेकिन कांग्रेस ने इसी बैठक को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह का कहना है कि प्रदेश के युवाओं को राजनीतिक टीम नहीं, रोजगार चाहिए. भाजपा को बूथ पर युवा जोड़ने से पहले अपने चुनावी वादे पूरे करने की कार्ययोजना बनानी चाहिए.
कांग्रेस का आरोप- भर्ती प्रक्रिया ही ठप
कांग्रेस ने भाजपा को 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए एक लाख सरकारी नौकरियों के वादे की याद दिलाई. पार्टी का आरोप है कि शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, वन विभाग और न्यायिक सेवा की नियुक्तियों में देरी हो रही है. प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब 1 लाख 7 हजार पद खाली होने का दावा भी कांग्रेस ने किया है. कांग्रेस का कहना है कि डिग्री और तकनीकी शिक्षा हासिल करने के बाद भी युवा अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी के लिए भटक रहे हैं. ऐसे में 25 दिन की संगठनात्मक कार्ययोजना बनाने के बजाय सरकार को रोजगार देने की समयबद्ध योजना पेश करनी चाहिए.
CGPSC पर भी कांग्रेस का हमला
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सरकार को घेरा है. पार्टी के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष का पद 8 सितंबर 2026 से खाली है और परीक्षाओं तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने PSC-2025 मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू स्थगित किए जाने पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि 265 पदों के मुकाबले नियमानुसार 795 अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने केवल 608 अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए योग्य माना.
पार्टी ने आयोग से अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने, मूल्यांकन प्रक्रिया स्पष्ट करने और इंटरव्यू की नई तारीख घोषित करने की मांग की है. कांग्रेस का सवाल है कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो प्रदेश के युवाओं को भविष्य की सुरक्षा का भरोसा कैसे मिलेगा.
बीजेपी का पलटवार
वहीं, भाजपा का कहना है कि उसकी सरकार युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने के लिए काम कर रही है. युवा मोर्चा के जरिए युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़ने और उनकी समस्याएं सुनने का लक्ष्य रखा गया है.
संगठन की मजबूती बनाम रोजगार की गारंटी
भाजपा जहां युवा शक्ति को विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का आधार बता रही है, वहीं कांग्रेस रोजगार के वादों, खाली पदों और PSC की लंबित प्रक्रियाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है.