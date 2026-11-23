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बूथ पर युवाओं की फौज खड़ी करेगी भाजपा, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर खाली हाथ सरकार, कांग्रेस ने युवा मोर्चा की बैठक पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने युवा मोर्चा की बैठक पर उठाए सवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. छत्तीसगढ़ में युवाओं को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है. एक तरफ भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हर बूथ पर युवाओं की टीम तैयार करने और 25 दिन की कार्ययोजना के जरिए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे युवाओं के नाम पर राजनीतिक लामबंदी करार दिया है. कांग्रेस का सवाल है कि भाजपा को युवाओं की याद संगठन और चुनाव के वक्त ही क्यों आती है. जब प्रदेश का युवा रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य की चिंता में उलझा है, तब सरकार उसे नौकरी देने के बजाय बूथ की जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है.

कांग्रेस ने पूछा- नौकरी कब देगी सरकार भाजपा युवा मोर्चा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति बैठक में बीजेपी ने बूथ स्तर की रणनीति बनाई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने युवाओं को संगठन की ताकत बताते हुए बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया. संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने 25 दिनों की कार्ययोजना बनाकर हर बूथ पर युवाओं की टीम खड़ी करने की बात कही.