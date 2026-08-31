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छत्तीसगढ़ का सियासी संकल्प : भाजपा का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य, कांग्रेस ने कहा झूठ को सच बताने की दस्तक

औषधि पादप बोर्ड के विकास मरकाम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को सिर्फ 'वोट बैंक' समझा.वर्ष 2002-03 में अजीत जोगी के कार्यकाल में आदिवासियों के सबसे बड़े संगठन आदिवासी विकास परिषद को दो टुकड़ों में बांटा गया. भूपेश बघेल की सरकार के दौरान सर्व आदिवासी समाज के टुकड़े कर समाज में फूट डाली गई. नक्सलियों के महिमामण्डन और आदिवासियों के अपमान की चर्चा करते कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाई जा रही है, तब कांग्रेस नेता हिड़मा जैसे दुर्दांत नक्सलियों को रोल मॉडल बताकर आदिवासी समुदाय की अस्मिता का अपमान कर रहे हैं.

'हरा सोने' की उपेक्षा और योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाते हुए विकास मरकाम ने कहा कि तेंदूपत्ता को आदिवासियों का ‘हरा सोना’ माना जाता है और कांग्रेस शासन में तेंदूपत्ता की खरीदी मात्र 1-2 दिन ही की जाती थी.5 वर्षों तक संग्राहकों को मिलने वाली बोनस राशि रोक दी गई. आदिवासियों के लिए संचालित चरण पादुका योजना को पूरी तरह बंद कर दिया गया। वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार अब संग्राहकों से 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से जब तक पत्ता उपलब्ध है, तब तक खरीदी कर रही है, जिससे आदिवासियों की आय में व्यापक बढ़ोतरी हुई है.

डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने बस्तर, सरगुजा सहित पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय युवाओं को शत-प्रतिशत भर्ती का अधिकार दिया था.कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही इस अधिकार को समाप्त कर आदिवासी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया- विकास मरकाम, औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष

भारतीय जनता पार्टी की 25 और 25 अगस्त को हुई बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई थी कि कांग्रेस आदिवासी राजनीति को ज्यादा मुद्दा बना रही है. यूसीसी को लेकर आदिवासी समीकरण को साधने के लिहाज से कांग्रेस इसे आपने राजनीति का मुख्य हथियार बना रही है. इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परम्परा एवं औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों के 32 फीसदी आरक्षण को छीनने का प्रयास किया गया. कांग्रेस से जुड़े के.पी. खाण्डे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और सरकार की कमजोर पैरवी के चलते आरक्षण रद्द हुआ. इसके बाद भूपेश सरकार ने खाण्डे को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर पुरस्कृत किया! बाद में भाजपा नेता विद्या सिदार एवं सामाजिक कार्यकर्ता योगेश ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा की.

पार्टी की बैठक और युवा नीति को लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार किए जा रहे हमले को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस लगातार देश के युवाओं के बीच असंतोष फैलाने, उन्हें उकसाकर अराजकता फैलाने और पूरे राष्ट्र के माहौल को विषाक्त करने की प्रयास कर रही है.जिस उम्र में किशोरों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चरित्र निर्माण, सामाजिक अनुशासन और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, उस संवेदनशील उम्र में कांग्रेस उनके मनोमस्तिष्क में नकारात्मकता घोलने का काम कर रही है.कांग्रेस युवा वर्ग को मुख्यधारा की पढ़ाई-लिखाई से भटकाकर अपनी संकीर्ण और गंदी राजनीति का मुद्दा बना रही है. डॉ. मिश्रा ने कहा कि देश के युवा ही भारत की असली शक्ति और स्वर्णिम भविष्य की नींव हैं.यदि उनके मन में निराशा और आक्रोश का बीज बोया जाएगा, तो इससे सम्पूर्ण देश का विकास प्रभावित होगा. कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए देश के इस विज़न को अंधकार में धकेलने का पाप कर रही है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी संगठन को नया स्वरूप देने में लगी हुई है. सरकार की नीतियां, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कामकाज और सरकार की व्यवस्था जो आम जनता के लिए जरूरी है उसे नीतिगत तरीके से निचले स्तर तक पहुंचाने की योजना को लेकर समीक्षा और मंथन करने में जुटी है. भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई से लेकर राष्ट्रीय संगठन के नेता रायपुर में हैं. रायपुर में सभी नेताओं द्वारा इसी उद्देश्य को लेकर तैयारी की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में संगठन को और संगठित करने के लिए किस योजना पर काम किया जाए और इसके लिए जो रूपरेखा तैयार हो रही है. उसमें किसान, युवा, महिला,आदिवासी और बस्तर विकास को ज्यादा फोकस किया जा रहा है. भाजपा की बैठक में इस बात को ज्यादा तरजीह दी गई है कि कांग्रेस जिन मुद्दों के लेकर भाजपा को घेरने निकली थी उन्हीं मुद्दों पर फेल हुई है और इसी को जन-जन तक पहुंचाने की योजना पर काम करना है.

आजादी के 75 वर्षों बाद पहली बार आदिवासी समाज से बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया गया. छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और ओडिशा में मोहन चरण मांझी के रूप में आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं. इसी प्रकार केंद्र सरकार में 5 आदिवासी कैबिनेट/केंद्रीय मंत्री सहित आदिवासी राज्यपाल देश की सेवा कर रहे हैं. मरकाम ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास केवल 'फूट डालो और राज करो' का रहा है, जबकि भाजपा की संवेदनशील सरकारें आदिवासियों के स्वाभिमान, संरक्षण और समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं.





सेवा संकल्प से विकास की राह

भारतीय जनता पर्टी छत्तीसगढ़ में सेवा सप्ताह शुरु करने जा रही है. इसे लेकर उनकी कार्य योजना तैयार है. पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितम्बर से एक महीने तक सेवा संकल्प मनाया जाएगा. युवाओं के लेकर कांग्रेस की रणीनीति का हर स्तर पर जवाब दिया जा रहा है. आदिवासी समीकरण को लेकर भाजपा ने अपनी नीति साफ कर दी है. वहीं इस पूरी तैयारी को लेकर भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव असम्भव को सम्भव कर दिखाया है





बस्तर को बदलना है

‘मेक इन इंडिया‘ की सफलता और 24 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना धरातल पर दिख रहे बदलाव का प्रमाण है.आज देश में विश्वस्तरीय रेलवे, अत्याधुनिक हवाई अड्डे और मजबूत राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया जा रहा है.केन्द्र सरकार की नीतियों के केंद्र में महिला सशक्तीकरण रहा है. जन-धन खातों के जरिए सीधे लाभ, राशन कार्ड में महिला को परिवार का मुखिया बनाना और तीन तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाकर महिलाओं को उनका वास्तविक अधिकार दिया गया है.जम्मू-कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति का साहसिक कदम हो या भव्य राम मंदिर निर्माण के दशकों पुराने संकल्प की सिद्धि, सरकार ने देश की आस्था और सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है. देश से नक्सल उन्मूलन का काम भी पीएम मोदी के समय में ही हुआ है नक्सल समाप्ति के बाद बस्तर का विकास हमारी पहली प्रथमिकता में है. पहले भी देश के गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि बस्तर के भारत का सबसे बेहतर आदिवासी क्षेत्र के तौर पर विकसित करेंगे और इस विस्वास को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है.



सेवा का संकल्प है

छत्तीसगढ़ की तैयारी और भाजपा को मजबूत करने को लेकर बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर तरह से तैयार है. सेवा संकल्प ही भारतीय जनता पार्टी का मूल मुद्दा है. और इसे लेकर ही काम किया जा रहा है. तीन दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और इसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत को लेकर संतोष पांडे ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी के संगठन मजबूती का काम है जो पार्टी लगातार करती रहती है. 31 अगस्त को किसान मोर्चा की बैठक पूरे दिन चली है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार जुड़ी रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के विकास के लिए हमेशा संकल्पित रहे हैं. ऐसे में जो किसानों की नीतियां है जो उनके लिए योजनाएं बनी है वह आम जनता तक पहुंचे किसान उसका फायदा लें इसे लेकर के हम लोग और मजबूती के साथ लोगों के बीच जाएंगे.कांग्रेस द्वारा काम नहीं किए जाने के आरोप को लेकर संतोष पांडे ने कहा कि आदिवासियों को ठगने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया था.

वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं .देश के राष्ट्रपति आदिवासी हैं. और आदिवासी राज्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कांग्रेस को जब भी मौका मिला है इन लोगों ने सिर्फ जनता को उठाने का काम किया है- संतोष पाण्डेय, मुख्य प्रवक्ता

नाकामी छुपाने सरकारी मशीनरी और नौनिहालों की राजनीति : दीपक बैज

भाजपा के द्वारा केंद्र सरकार के प्रचार प्रसार और मोदी के 25 सालों के कार्यकाल को लेकर प्रस्तावित "सेवा संकल्प अभियान" को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से झूठ को सच बता कर अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा सरकार अपनी अक्षमता पर मासूम स्कूली बच्चों को राजनीति की भट्टी में झोंकने जा रही है, यह फैसला सीधे तौर पर शिक्षा संहिता (Education Code) और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है. प्रदेश के 260 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं हैं, 12 हजार से ज्यादा स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे छोड़ दिया गया है, आत्मानंद स्कूलों की व्यवस्था ठप्प पड़ी है, लेकिन बच्चों को पढाई छोड़कर भाजपा की "राजनीतिक रैली" और झूठे स्क्रिप्टेड भाषण सुनने और सुनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

भाजपा अपनी फ्लॉप रैलियों और आयोजनों में भीड़ न जुटने के डर से स्कूली बच्चों को मोहरा बना रही है.यह सीधे तौर पर मासूम बचपन पर डाका और प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग है.नौनिहालों का भविष्य गढ़ने के बजाय सरकार उन्हें मोदी जी के फर्जी गुणगान में पढ़ाई पर ताला लगाकर, भाजपा का प्रचार कराना चाहती है। क्या छत्तीसगढ़ के बच्चों का काम सिर्फ भाजपा का झंडा और बैनर उठाना रह गया है?- दीपक बैज,पीसीसी अध्यक्ष





प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि मोदी सरकार ने 94 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद किया है . छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रदेश में 10463 स्कूल बंद किए, यही नहीं छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के न्यूनतम पदों की संख्या में एक एक पद कम करके 54 हजार से अधिक पदों को समाप्त कर दिया है. क्या भाजपाई बताएंगे कि 25 साल के तथाकथित रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के गिरते शिक्षा स्तर और बंद होते सरकारी स्कूलों का हिसाब भी शामिल है? भाजपा की लोकप्रियता का ग्राफ इतना गिर चुका है कि अब उन्हें अपनी सभाओं में कुर्सी भरने के लिए मासूम स्कूली बच्चों की हाजिरी लगानी पड़ रही है.



रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, सोने पर आयात शुल्क घटाने समेत अखिल भारतीय सराफा बाजार स्थापना की मांग

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FIR से लेकर अदालती फैसलों तक बदलेंगे 'शब्द' !, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की संवेदनशील पहल, पीड़ितों के प्रति सम्मान के निर्देश