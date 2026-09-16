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चूल्हे बुझ रहे, सरकार दीये जलाने में जुटी, आशीर्वाद का दीया पर कांग्रेस का हमला, तेल खर्च और खरीदी पर भी सवाल

आशीर्वाद का दीया पर कांग्रेस का हमला, तेल खर्च और खरीदी पर भी सवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा आयोजन देश की मौजूदा समस्याओं और आम जनता की जरूरतों से जुड़ा हो तो उसका संदेश अलग होगा. उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के लिए रोजगार का रोडमैप तैयार किया जाता और महंगाई रोकने का संकल्प लिया जाता, तो इसे सार्थक पहल माना जाता.

दरअसल, सरकार की ओर से इसे सेवा, सुशासन, जनभागीदारी और विकसित भारत के संकल्प से जोड़कर देखा जा रहा है. सरकारी स्तर पर स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, शासकीय भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, पीडीएस दुकानों सहित अलग-अलग स्थानों पर दीप प्रज्वलन की तैयारियां की जा रही हैं. इस आयोजन को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सरकार और भाजपा पर सवालों की बौछार कर दी है.

रायपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी सेवा संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में कई तरह के आयोजन होंगे. इसी के तहत 17 सितंबर की शाम प्रदेशभर में आशीर्वाद का दीया जलाने की तैयारी है. हालांकि इसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि चूल्हे बुझ रहे और सरकार दीये जलाने में जुटी है. इसके साथ ही दीये-तेल की खरीदी पर भी सवाल उठाए.

'हजारों लीटर तेल जलाने की तैयारी'

उपाध्याय ने आरोप लगाया कि दीप जलाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है. उनके मुताबिक मितानिनों, शिक्षकों, सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों और नगर निगम के कर्मचारियों-अधिकारियों तक की ड्यूटी दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में लगाई गई है.

उन्होंने सवाल उठाया कि जब बड़े पैमाने पर दीप जलाने के लिए हजारों लीटर तेल की जरूरत होगी, तो इसकी खरीदी किस माध्यम से की जा रही है. क्या इसके लिए टेंडर जारी किया गया है. क्या यह सरकारी आयोजन है और क्या इसके लिए बाकायदा सरकारी नोटशीट जारी हुई है?

खर्च और खरीदी की पारदर्शिता पर सवाल

विकास उपाध्याय ने कहा कि 25 लाख से ज्यादा दीप जलाने की बात कही जा रही है. ऐसे में तेल और अन्य सामग्री की खरीदी पर होने वाले खर्च तथा उसकी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए. उन्होंने आशंका जताई कि इस आयोजन में कमीशनखोरी हो सकती है और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.

25 साल पूरे होने के सैकड़ों सार्थक तरीके हो सकते थे

उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 25 साल पूरे होने जैसे अवसर को जनता के लिए उपयोगी योजनाओं और राहत से जोड़ा जा सकता था. पूर्व में भी नेताओं और प्रधानमंत्रियों ने अपने जन्मदिन या विशेष अवसरों पर लोगों को सौगात देने और जरूरतमंदों की मदद करने की पहल की है.

विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा महिमामंडन करने का प्रयास कर रही है. जब आम आदमी महंगाई और रोजगार जैसी समस्याओं से जूझ रहा हो, तब बड़े पैमाने पर दीप जलाने के आयोजन की प्राथमिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

कांग्रेस के सवाल?

25 लाख से अधिक दीपों के लिए तेल की खरीदी कौन करेगा?

खरीदी के लिए क्या टेंडर या निविदा प्रक्रिया अपनाई गई है?

क्या यह सरकारी आयोजन है?क्या आयोजन के लिए सरकारी नोटशीट जारी की गई है?

सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी किस आदेश के तहत लगाई गई है?

आयोजन पर होने वाले खर्च का स्रोत और पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं?

क्या है आशीर्वाद का दीया अभियान?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन में उनके 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा ने देशभर में सेवा संकल्प अभियान शुरू करने की घोषणा की है. इसी अभियान के तहत आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम रखा गया है. इसके अंतर्गत 17 सितंबर की शाम लोगों से घरों में दीप जलाने की अपील की गई है.

छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर तैयारी

छत्तीसगढ़ में इस आयोजन को बड़े स्तर पर करने की तैयारी है. राजधानी रायपुर में 25 लाख दीये जलाने का कार्यक्रम प्रस्तावित बताया गया है. यह आयोजन 17 सितंबर की शाम रायपुर के मरीन ड्राइव क्षेत्र में होगा और प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन तथा सुरक्षा समेत तैयारियां शुरू की हैं.