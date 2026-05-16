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PM मोदी के भाषण के बाद देश में भय का माहौल, ये समस्याएं उनकी सरकार की ही देन- राजेंद्र तिवारी

महासमुंद में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई, पेट्रोल-डीजल संकट और उर्वरक कमी को लेकर तीखा हमला बोला

Rajendra Tiwari on Modi Government
PM मोदी के भाषण के बाद देश में भय का माहौल- राजेंद्र तिवारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 16, 2026 at 7:10 PM IST

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महासमुंद: कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई, पेट्रोल-डीजल संकट और उर्वरक कमी को लेकर तीखा हमला बोला. वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों से देश डीजल, पेट्रोल और गैस संकट से जूझ रहा है. बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है. वहीं प्रधानमंत्री की अपील जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है.

ये समस्याएं मोदी सरकार की ही देन- राजेंद्र तिवारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खाद समय पर नहीं मिल रहा, महंगाई बेशुमार

राजेंद्र तिवारी ने कहा कि सोना खरीदने और विदेश यात्रा से बचने की बात भी कही जा रही है. आम नागरिक पहले ही महंगाई और आर्थिक संकट से परेशान है. उनका आरोप है कि पिछले सात सालों से देश में उर्वरकों की कमी बनी हुई है. किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही, जिससे खेती प्रभावित हो रही है. किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन आज किसान महंगे दामों पर उर्वरक खरीदने और कर्ज लेने को मजबूर हैं. छत्तीसगढ़ में करीब 15 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत है, लेकिन अभी तक केवल 51 हजार मीट्रिक टन उर्वरक ही सोसायटियों तक पहुंच पाया है.

जरूरत पूरी करने के बजाय किसानों से उर्वरक का उपयोग कम करने की अपील की जा रही है. वर्क फ्रॉम होम की सलाह उन लोगों के लिए बेकार है जो फील्ड में काम करते हैं, रेहड़ी-ठेला चलाते हैं, मजदूरी करते हैं या गली-मोहल्लों में सामान बेचकर परिवार चलाते हैं. बढ़ती महंगाई ने आम परिवारों की रसोई पूरी तरह प्रभावित कर दी है.- राजेंद्र तिवारी, कांग्रेस नेता

2013 और 2026 की कीमतों की तुलना

राजेंद्र तिवारी ने कहा कि साल 2013 और 2026 के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की तुलना भी पेश की. आटा 210 रुपए से बढ़कर 530 रुपए प्रति 10 किलो, रसोई गैस 410 रुपए से बढ़कर लगभग 1000 रुपए, पेट्रोल 66 रुपए से बढ़कर 100 रुपए प्रति लीटर और डीजल 52 रुपए से बढ़कर 95 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है.

उन्होंने दावा किया कि सरसों तेल 52 रुपए से बढ़कर 260 रुपए और अरहर दाल 70-80 रुपए से बढ़कर 160-170 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है. इसके अलावा दवाइयों और साबुन जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी बड़ी वृद्धि हुई है.

सोने की कीमत बढ़ी

साल 2013 में सोने की कीमत लगभग 28 से 29 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि अब यह डेढ़ लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है. उनका आरोप है कि सरकार की आर्थिक नीतियों से आम लोगों की बचत और खरीद क्षमता प्रभावित हुई है. राजेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी टैक्स लगाकर जनता से लाखों करोड़ रुपए वसूले हैं. फिर भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल के दाम ऊंचे बने हुए हैं.

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर सवाल

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं और सरकारी खर्चों को लेकर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि एक तरफ जनता को खर्च कम करने की सलाह दी जा रही है, दूसरी तरफ विदेश यात्राओं और विशेष विमानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. राजेंद्र तिवारी ने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, टोल टैक्स और महंगी रेल यात्रा के कारण मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग आर्थिक दबाव में है. परिवारों को घर चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि हालिया सर्वे में बड़ी संख्या में परिवारों की बचत घटने और कर्ज बढ़ने की बात सामने आई है.

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