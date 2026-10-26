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उर्मिला सनावर की नार्को टेस्ट में सुनवाई टली, कांग्रेस बोली- पेशी से पहले क्यों की गई गिरफ्तारी?

उर्मिला सनावर और सुजाता पॉल ( फोटो- ETV Bharat )

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुजाता पॉल ने कहा कि पहले भी इसी विवाद से जुड़ी शिकायत और गैर जमानती वारंट की बात सामने आई थी. ऐसे में पुरानी और नई कार्रवाई के बीच अंतर एवं गिरफ्तारी के समय को लेकर पुलिस को स्पष्ट जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि उर्मिला ने अपने बयानों में कथित वीआईपी और उनके वरिष्ठ नेताओं से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. इन आरोपों की सत्यता जांच का विषय है. जांच एजेंसी को स्पष्ट करना चाहिए कि इन बयानों ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कहां तक पहुंची है?