कांग्रेस के आसिम अहमद खान ने थामा 'AAP' का हाथ, सौरभ भारद्वाज ने कहा- राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर लिया गया फैसला
इस मौके पर आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लोग परिवारवाद के खिलाफ लगातार एकजुट हो रहे हैं.
Published : November 21, 2025 at 8:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पूर्व मंत्री और मटिया महल से पूर्व विधायक रहे आसिम अहमद खान ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया. आप मुख्यालय में दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया. इस मौके पर इमरान हुसैन, विधायक संजीव झा सहित कई नेता मौजूद रहे. आसिम अहमद खान के आने से मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में आप की ताकत बढ़ी है.
इसपर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चांदनी महल वार्ड में पिछले 30 वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा रहा है. इसके बावजूद वार्ड की हालत भी बेहद खराब है. सड़कों पर जगह-जगह कूड़ा और मलबा बिखरा है, लोग धूल-मिट्टी से परेशान हैं. कब तक एक परिवार के भाई, भतीजे, मामा और रिश्तेदार हुकूमत चलाएंगे. जनता अब रिश्तेदार नहीं, खिदमतगार चाहती है. इसी सोच के साथ लोग परिवारवाद के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी की विचारधारा को समर्थन दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि 2015 में आसिम अहमद खान खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे थे. उस समय एक शिकायत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से हटा दिया था और स्वयं सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई ने विस्तृत जांच की और मुकदमा चलने के दौरान अदालत ने आसिम अहमद खान को बाइज्जत बरी कर दिया. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और 2025 के विधानसभा चुनाव में मटिया महल से प्रत्याशी भी रहे.
सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि आसिम अहमद खान का राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड, सीबीआई की क्लीन चिट और अदालत की ओर से बाइज्जत बरी किए जाने को देखते हुए पार्टी ने उन्हें दोबारा अपने परिवार में शामिल करने का फैसला किया है. उन्होंने विश्वास जताया कि उनके आने से चांदनी महल वार्ड में परिवर्तन की दिशा और मजबूत होगी तथा जनता को वास्तविक सेवा देने वाला प्रतिनिधि मिल सकेगा.
यह भी पढ़ें-