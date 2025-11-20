राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कांग्रेस ने की अपील, आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा करने की मांग
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति के सामने कुछ मांगें रखी हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 2:05 PM IST
रायपुर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ आगमन पर राजनीतिक बयानबाजी शुरु हो गई है. कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कुछ मांगें की है. पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इस अवसर पर आदिवासी समाज की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए राष्ट्रपति से निर्णायक हस्तक्षेप की अपील की है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को अमरजीत भगत ने गर्व का क्षण बताते हुए उनका हार्दिक स्वागत किया.उन्होंने कहा कि महामहिम स्वयं आदिवासी समाज से आती हैं, इसलिए वे समुदाय की वास्तविक समस्याओं और संघर्षों को गहराई से समझती हैं.
आदिवासियों का पलायन रोके सरकार : अमरजीत भगत ने कहा कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक जंगलों की कटाई, भूमि क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी तेजी से बढ़ रही है. यह संकट सीधे आदिवासी समाज की आजीविका, संस्कृति और अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है. अमरजीत भगत ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण आदिवासी परिवार पलायन को मजबूर हो रहे हैं.
आदिवासी समुदाय के लिए एक संवेदनशील और मजबूत नीति समय की मांग है . महामहिम के आगमन से छत्तीसगढ़ को नई दिशा, ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी - अमरजीत भगत,पूर्व मंत्री
अमरजीत भगत ने आदिवासियों को लेकर कहा कि अपने गांव और परंपराओं से दूर जाना उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संरचना के लिए बड़ा खतरा है.पूर्व मंत्री ने राष्ट्रपति से आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक कदम उठाने की अपील की.साथ ही उम्मीद जताई कि आदिवासी समाज की समस्याओं पर जल्द कारगर कदम उठाए जाएंगे.
प्लास्टिक रिसाइक्लिंग सेंटर में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान
रायपुर में मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बना सहारा, स्लम एरिया और गृहिणी महिलाओं को मिल रहा रोजगार
मटेरियल गिरा लेकिन नहीं बनी सड़क, तीन साल से काम शुरु होने का इंतजार,ग्रामीणों ने दी आंदोलन की धमकी