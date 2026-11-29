ETV Bharat / state

यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की नई टीम घोषित, दिग्गजों को मिली जगह

दिग्गजों को मिली नई जिम्मेदारी ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अब कमेटियों के गठन की कवायद तेज कर दी है. शनिवार देर रात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी. पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जहां 47 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है, वहीं एक्स ऑफिसियो मेंबर्स के रूप में 12 सदस्यों को जगह दी गई है, जबकि प्रदेश इलेक्शन कमेटी में कल 37 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है तो 15 नेताओं को एक्स ऑफिसियो मेंबर्स बनाया गया है. कमेटियों में वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही सभी सांसदों, विधायकों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों और पूर्व सांसदों और विधायकों को भी शामिल किया गया है.





कांग्रेस ने जारी की नई कमेटियों की सूची (Photo Credit: ETV Bharat)

ये हैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर: यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, नेता विधान मंडल दल विधायक वीरेंद्र चौधरी, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, सांसद किशोरी लाल शर्मा, सांसद इमरान मसूद, सांसद राकेश राठौर, सांसद तनुज पुनिया, सांसद उज्जवल रमण सिंह, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, पूर्व सांसद पीएल पूनिया, पूर्व सांसद प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व सांसद राशिद अल्वी, जफर अली नकवी, बेगम नूर बानो, रवि वर्मा, कुंवर दानिश अली, मीम अफजल, अनिल शास्त्री, संजय कपूर, प्रदीप माथुर, विवेक बंसल, मोहम्मद मुकीम, कमल किशोर कमांडो, अनुग्रह नारायण सिंह, दीपक सिंह, नकुल दुबे, भगवती प्रसाद चौधरी, अफरोज खान, अनिल चौधरी, नदीम जावेद, सोहिल अख्तर अंसारी, आलोक प्रसाद, देवेंद्र निषाद और मनोज यादव के अलावा कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठन प्रमोद पांडेय, उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की पश्चिम बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र की अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के वेस्टर्न, पूर्वी और सेंट्रल जोन के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस सेंट्रल जोन के वर्किंग प्रेसिडेंट और वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल जोन के एनएसयूआई अध्यक्ष को शामिल किया गया है.

