यूपी में 100 दिन में 30 रैलियां करेगी कांग्रेस, स्थापना दिवस पर अविनाश पांडेय बोले- संगठन के भरोसे अकेले लड़ेंगे पंचायत चुनाव
अविनाश पांडेय ने बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडी गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दिया. उन्होंने कहा कि संगठन को और मजबूत करेंगे.
Published : December 28, 2025 at 6:21 PM IST
लखनऊ : कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को फिर से मजबूत करने की बात कही. उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा, संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी अपने संगठन को और मजबूती देगी. संगठन के बलबूते ही पंचायत चुनाव भी अकेले दम पर ही लड़ेगी. विधानसभा चुनाव की भी तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है.
अविनाश पांडेय ने कहा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिलों और पंचायतों में चौपाल लगाएगी. संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत पंचायतों का आयोजन करेगी. इसके बाद बड़ी महापंचायत होगी. कार्यकर्ता के लिए जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडी गंठबंधन में आने का आमंत्रण दिया.
भाजपा की कुनीतियों को लोगों को बताएंगे : पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अविनाश पांडेय ने कहा कि आने वाले 100 दिनों में हम पूरे प्रदेश में 'संविधान संवाद' कार्यक्रम करेंगे. वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट सहित प्रदेश भर में 30 रैलियों का आयोजन कर जनता को जागरूक किया जाएगा. भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ चौपाल, महापंचायत और सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाएगा.
विधानसभा 2027 चुनाव की तैयारी शुरू : उन्होंने कहा, पार्टी की विचारधारा से प्रतिबद्ध कैडर को इस लड़ाई में मजबूत भूमिका का निवर्हन करने के लिए पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा. 2026 के स्थानीय चुनाव, एमएलसी चुनाव कार्यकर्ताओं की मंशा का सम्मान रखते हुए पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और विधानसभा 2027 का चुनाव के दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर अपनी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है. इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में भाजपा से मुकाबला करने के लिए तैयार है.
भाजपा बिगाड़ रही आपसी सौहार्द : राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडेय ने कहा, आज देश जिन चुनौतियों से गुजर रहा है, वह हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है. वर्तमान समय में देश का आम जनमानस महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान बदहाल हो चुके हैं. भाजपा देश में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का लगातार प्रयास कर रही है. मनरेगा रोजगार की योजना नहीं, बल्कि ग्रामीणों का अधिकार है और ग्राम सभा इसकी आत्मा. इस आत्मा को कमजोर कर भाजपा सरकार देश के गांव और गरीब दोनों को नुकसान पहुंचा रही है.
SIR लोकतंत्र के लिए खतरा : प्रभारी अविनाश पांडेय ने SIR के नाम नाम पर हो रही वोट चोरी को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया. उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्था को प्रभावित करने का भाजपा एक सुनियोजित प्रयास है. मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है जो संदेह के घेरे में है. इससे आम नागरिक का मतदान का संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है.
प्रेसवार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सह प्रभारी प्रदीप नरवाल, यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन व सांसद तनुज पुनिया, सांसद राकेश राठौर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक पांडेय समेत कई लोग शामिल रहे.
