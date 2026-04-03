कांग्रेस ने की सभी जिलों के प्रभारी और सह–प्रभारियों की घोषणा, नए सिरे से की नियुक्ति
जयपुर शहर में रोहित बोहरा, जयपुर ग्रामीण पूर्व और जयपुर ग्रामीण पश्चिम में आरसी चौधरी को जिला प्रभारी बनाया गया है.
Published : April 3, 2026 at 7:08 PM IST
जयपुर: संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्षों के बाद अब प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी 50 जिलों में प्रभारी और सह–प्रभारियों की नियुक्ति की गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार शाम सभी जिलों में कांग्रेस के प्रभारी और सह–प्रभारी की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. अब सभी जिला प्रभारी और सह–प्रभारी अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर ग्रास रूट पर संगठन को मजबूत करने के साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों को भी अंजाम देंगे.
दरअसल कांग्रेस में पिछले साल अक्टूबर माह में संगठन सृजन अभियान के जरिए तमाम जिलों की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों को भंग कर दिया गया था और अभियान के जरिए नए सिरे से जिलाध्यक्षों का चयन किया गया था. तब इनकी कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई थी. अब नए सिरे से कार्यकारिणी गठन का काम हो रहा है. वहीं जिलों में पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी और वार्ड कार्यकारिणी का भी गठन किया जा रहा है. ऐसे में अब जिलों के प्रभारी और से प्रभारी संगठनात्मक गतिविधियों को गति देंगे.
The Rajasthan Pradesh Congress Committee has appointed office bearers as In-Charges and Co-In-Charges of District Congress Committees (DCCs) with immediate effect. pic.twitter.com/zG28qekobO— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) April 3, 2026
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जिलों के दौरे की रिपोर्ट देंगे: इधर इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि हमने जिलों में नए सिरे से प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है. प्रभारी अपने जिलों में जाकर संघटनात्मक बैठकर लेंगे और उसका फीडबैक लेकर उसकी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को सौंपेंगे.
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इन्हें लगाया इन जिलों में प्रभारी:
- चेतन डूडी- अजमेर शहर और ग्रामीण
- प्रतिष्ठा यादव- ब्यावर
- नसीम अख्तर -भीलवाड़ा शहर और ग्रामीण
- रमेश खंडेलवाल- नागौर, डीडवाना- कुचामन
- प्रशांत शर्मा- टोंक
- देशराज मीणा- भरतपुर- डीग
- अजीत सिंह यादव -धौलपुर
- प्रशांत बैरवा- करौली
- जीआर खटाना- सवाई माधोपुर
- शिमला नायक- बीकानेर शहर और ग्रामीण
- हाकम अली- चूरु
- जियाउर रहमान- श्रीगंगानगर
- राम सिंह कसवा-झुंझुनू
- फूल सिंह ओला- अलवर
- राजपाल शर्मा- कोटपूतली-बहरोड़
- अमित चाचान- खैरथल-तिजारा
- राकेश पारीक- दौसा
- रोहित बोहरा- जयपुर शहर
- आरसी चौधरी- जयपुर ग्रामीण पूर्व और पश्चिम
- विशाल जांगिड़- सीकर-नीमकाथाना
- मोहन डागर- बाड़मेर,बालोतरा
- रामविलास चौधरी- जैसलमेर, फलोदी
- सुमन यादव- जालौर
- विक्रम सिंह शेखावत- जोधपुर शहर और ग्रामीण
- राजेंद्र मूंड- पाली
- अंजना मेघवाल- सिरोही
- मीनाक्षी चंद्रावत- बारां
- पुष्पेंद्र भारद्वाज- कोटा शहर और ग्रामीण
- लाल सिंह झाला- बांसवाड़ा, प्रतापगढ़
- हंगामी लाल मेवाड़ा- चित्तौड़गढ़
- हीरालाल डांगी-डूंगरपुर
- जगदीश जांगिड़ -राजसमंद
- हरीश चौधरी- उदयपुर शहर और ग्रामीण
- राजेश चौधरी -सलूंबर