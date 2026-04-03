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कांग्रेस ने की सभी जिलों के प्रभारी और सह–प्रभारियों की घोषणा, नए सिरे से की नियुक्ति

जयपुर: संगठन सृजन अभियान के जरिए चुनकर आए कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्षों के बाद अब प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी 50 जिलों में प्रभारी और सह–प्रभारियों की नियुक्ति की गई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार शाम सभी जिलों में कांग्रेस के प्रभारी और सह–प्रभारी की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. अब सभी जिला प्रभारी और सह–प्रभारी अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर ग्रास रूट पर संगठन को मजबूत करने के साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों को भी अंजाम देंगे.

दरअसल कांग्रेस में पिछले साल अक्टूबर माह में संगठन सृजन अभियान के जरिए तमाम जिलों की कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों को भंग कर दिया गया था और अभियान के जरिए नए सिरे से जिलाध्यक्षों का चयन किया गया था. तब इनकी कार्यकारिणी भी भंग कर दी गई थी. अब नए सिरे से कार्यकारिणी गठन का काम हो रहा है. वहीं जिलों में पहली बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी और वार्ड कार्यकारिणी का भी गठन किया जा रहा है. ऐसे में अब जिलों के प्रभारी और से प्रभारी संगठनात्मक गतिविधियों को गति देंगे.