17 मार्च को विधानसभा घेराव करेगी कांग्रेस, अफीम की खेती और गैस सिलेंडर की किल्लत पर होगा जोरदार प्रदर्शन

दीपक बैज ने कहा कि ये अच्छी बात है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन कब खत्म होगा ये सवालों में है. बैज ने कहा कि जो दावे किए जा रहे हैं वो जमीनी हकीकत कम और सरकारी ज्यादा हैं. पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यदि सच में नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है तो क्या सरकार यह गारंटी दे सकती है कि मार्च के बाद प्रदेश में कोई नक्सली घटना नहीं होगी. किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या नहीं होगी. किसी निर्दोष को फर्जी नक्सली बताकर जेल नहीं भेजा जाएगा या एनकाउंटर नहीं किया जाएगा.

बस्तर: जगदलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक बैज ने कहा, हम तो कई सालों से ये सुन रहे हैं कि अब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा. बैज ने कहा कि इसके पहले भी कई सरकारों ने ये दावा अलग अलग सालों में किया, लेकिन हकीकत क्या है सबको पता है. मीडिया से बात करते हुए दीपक बैज ने गैस सिलेंडर की किल्लत, दुर्ग और बलरामपुर में अफीम की खेती को लेकर भी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया.

दीपक बैज ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सरकार यह भरोसा देगी कि प्रदेश के खनिज संसाधनों को निजी हाथों में नहीं बेचा जाएगा. इसके साथ ही प्रदेश में अफीम की खेती को लेकर भी कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं. दीपक बैज का कहना है कि कभी धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को अब अफीम का कटोरा बनाया जा रहा है.

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और प्रदेश में गैस की किल्लत को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है. बैज ने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि पर्याप्त गैस स्टॉक मौजूद है. लेकिन इसके बावजूद एजेंसियों में सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. इसका असर आम परिवारों के साथ-साथ होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी पड़ रहा है और कई जगहों पर कारोबार प्रभावित हो रहा है.

बैज ने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत 17 मार्च को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है. जिसमें प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर चल रही बहस के बीच अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है.



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साल 2016 से ही सरकारें नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन देती रही हैं. ऐसे में अगर इस बार सच में नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है तो कांग्रेस इसका स्वागत करती है. क्योंकि बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में शांति आना बेहद जरूरी है. लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सरकार से कई गंभीर सवाल भी पूछे. बैज ने खनिज संसाधनों के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश के खनिजों को निजी कंपनियों को बेचने का सिलसिला नहीं चलेगा. इन सभी मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस ने आंदोलन का रास्ता चुना है. कांग्रेस का कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर सरकार स्पष्ट जवाब नहीं देती. तब तक संघर्ष जारी रहेगा.