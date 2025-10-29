ETV Bharat / state

कांग्रेस भव्य तरीक से मनाएगी उत्तराखंड रजत जयंती, 1 से 14 नवंबर तक के कार्यक्रमों की जारी की लिस्ट

उत्तराखंड राज्य गठन के 25वीं वर्षगांठ पर भव्य तरीके से कार्यक्रमों का होगा आयोजन, 14 दिनों तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम चलाएगी कांग्रेस

Uttarakhand Congress Program
उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 29, 2025 at 9:02 PM IST

Updated : October 29, 2025 at 9:16 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न पूरी धूमधाम से बनाने का निर्णय लिया है. कांग्रेस 14 दिनों तक रजत जयंती पखवाड़ा मनाकर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी. जिसके लिए कांग्रेस ने कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है.

1 नवंबर को शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलनकारियों को दी जाएगी श्रद्धांजलि: कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर 1 नवंबर से 14 नंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आगामी 1 नवंबर को सबसे पहले देहरादून की कचहरी स्थित शहीद स्थल पहुंचकर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे.

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान (वीडियो- ETV Bharat)

2 और 3 नवंबर को ये रहेगा कार्यक्रम: 2 नवंबर को प्रदेश के सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपने ब्लॉकों में विकास गोष्ठियां आयोजित करके राज्य की राजनीतिक सामाजिक स्थितियों पर चर्चा करेंगे. उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को जिला कांग्रेस कमेटियां अपने-अपने जिलों के अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित व जिला स्तर पर विचार गोष्ठी आयोजित करेंगे.

3 और 4 नवंबर के विशेष सत्र में करेंगे प्रतिभाग: 3 और 4 नवंबर को होने जा रहे राज्य विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस विधानमंडल दल प्रतिभाग करके कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखेगा. 5 नवंबर को सभी वरिष्ठ नेता पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे. वहीं, 6 नवंबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य रामपुर तिराहा जाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे.

Congress State Vice President Suryakant Dhasmana
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना (फोटो- ETV Bharat)

केक काटकर मनाई जाएगी राज्य स्थापना की खुशियां: सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि 7 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक विचार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इसी तरह 8 नवंबर को इन 25 सालों में सत्तासीन सरकारों की उपलब्धियों पर प्रदर्शनियां लगाई जाएगी. 9 नवंबर को राज्य निर्माण की रजत जयंती पर प्रदेश कार्यालय में केक काटकर राज्य स्थापना की खुशियां मनाई जाएगी. शाम को प्रदेश मुख्यालय व सभी जिला महानगरों में आतिशबाजियां की जाएगी.

70 विधानसभा में कांग्रेस निकालेगी 'जय उत्तराखंड जय भारत' तिरंगा यात्रा: इसके बाद पार्टी 11 नवंबर से 14 नवंबर तक राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में 'जय उत्तराखंड जय भारत' तिरंगा यात्रा निकालेंगे और जनता से संवाद स्थापित करते हुए भावी योजनाओं पर चर्चा करेगी. कांग्रेस के मुताबिक, पार्टी सरकारी कार्यक्रमों में भी भाग लेगी, लेकिन इन आयोजनों को पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर किया जाएगा.

October 29, 2025 at 9:16 PM IST

UTTARAKHAND CONGRESS PROGRAM
उत्तराखंड राज्य गठन
कांग्रेस का कार्यक्रम
DEHRADUN CONGRESS PROGRAMME
UTTARAKHAND FOUNDATION DAY 2025

