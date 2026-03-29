महेंद्र भट्ट के 'बीजेपी से निकाला हुआ माल' बयान पर कांग्रेस हुई आग बबूला, कहा- संस्कार ही ऐसा
महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस ज्वॉइन करने वाले नेताओं को बताया था 'निकाला हुआ माल', गोदियाल ने भट्ट के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 29, 2026 at 7:03 PM IST
देहरादून: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कांग्रेस पार्टी ज्वॉइन करने वाले नेताओं को 'बीजेपी से निकाला गया माल' बताने पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है. उनके इस बयान की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने तीखी निंदा की है. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बात की खुशी है कि कल बीजेपी से बड़े नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है. पूरे प्रकरण की प्रतिक्रिया स्वरूप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जो प्रतिक्रिया दी, वो बहुत स्तरहीन प्रतिक्रिया है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि महेंद्र भट्ट सम्मानित पूर्व विधायकों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जिन्होंने उनके साथ भी रहते हुए सदन की गरिमा को बढ़ाया. जिस सदन में जाने के लिए महेंद्र भट्ट आज भी लालायित हैं. ऐसे नेताओं के लिए उनके यह शब्द बहुत अशोभनीय हैं. इस प्रकार के शब्द एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है.
बीजेपी के अंदर भरे कूट-कूट के संस्कार, तभी ऐसे शब्दों का कर रहे इस्तेमाल: गोदियाल ने तंज कसते हुए कहा कि उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कूट-कूट कर भरे हुए हैं, इसलिए यह उन्ही संस्कारों का परिणाम है कि वो पूर्व विधायकों, समाज का प्रतिनिधित्व करने वालों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके नवाजने का काम कर रहे हैं.
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आने वाले समय में बीजेपी और भी ज्वॉइनिंग होनी बाकी: वहीं, गणेश गोदियाल ने दावा करते हुए कहा कि भविष्य में और भी ज्वॉइनिंग होनी बाकी है. वो लोग भी विचारवान और प्रतिभावान लोग हैं. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि महेंद्र भट्ट भविष्य में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले उन नेताओं के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे.
महेंद्र भट्ट ने किया पलटवार: वहीं, कांग्रेस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पलटवार किया है. उन्होंने अपने कहे गए कड़े शब्दों पर कांग्रेसी आपत्तियों को कांग्रेसी द्वीअर्थी सोच का नतीजा बताया है. दोबारा स्पष्ट किया है कि जो अनुशासनहीनता भ्रष्टाचार के चलते बीजेपी से रिजेक्ट हुए, वही नेता कांग्रेस में सिलेक्ट हुए हैं. आलम ये है कि कांग्रेस में आने वाले लोगों से ज्यादा संख्या नाराज लोगों की है.
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