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कांग्रेस और सपा जन्मजात महिला विरोधी, गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग: सीएम योगी

कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये दल जन्मजात महिला-विरोधी हैं. ( ETV Bharat )

लखनऊ : यूपी विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र से पहले पत्रकारों से वार्ता में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला. इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष के महिला विरोधी रवैये के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में सदस्यों से सक्रिय भागीदारी की अपील की. मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने गुरुवार को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र से पहले पत्रकार वार्ता में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इन दलों को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधन रोकने के उनके आचरण की निंदा के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दल जन्मजात महिला-विरोधी हैं. उनकी रग-रग में नारी का अपमान भरा हुआ है. सत्र के आरंभ में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी सपा को प्रदेश में सत्ता मिली, महिलाओं पर अत्याचार और क्रूर घटनाओं ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दीं. हर व्यक्ति जानता है कि सपा सरकार के समय ‘देख सफाई, बिटिया घबराई’ जैसे स्लोगन बन गए थे. स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या अन्य महिला संबंधी अत्याचार, इनकी छवि जगजाहिर है. विपक्ष ने छवि सुधारने का अवसर गंवा दिया मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष किया कि इनके पास कालिख मिटाने का अच्छा अवसर था. वे नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक में सहयोग कर अपनी महिला-विरोधी छवि बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने यह मौका भी गंवा दिया. अब ये दल लगातार इस मुहिम में लगे हैं कि यह संशोधन और अधिनियम लागू न हो पाए. विपक्ष ने ऐसे प्रयास किए जिनसे प्रदेश और देश में व्यवस्था पर सवाल खड़े हों.