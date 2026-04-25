ETV Bharat / state

भाजपा के महिला आक्रोश मार्च पर कांग्रेस-राजद का तंज! नेताओं ने कह दी ये बड़ी बात

रांची में भाजपा द्वारा निकाली गयी महिला आक्रोश मार्च अब सत्ताधारी दलों के निशाने पर है.

Congress and RJD targeted BJP protest over Women Reservation Bill in Ranchi
कांग्रेस और राजद के प्रदेश प्रवक्ता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 25, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: संसद के विशेष सत्र में केंद्र द्वारा सदन में लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संशोधन बिल लोकसभा में गिर गया. जिसके बाद से भाजपा कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दलों पर लगातार हमलावर है.

भाजपा के मंडल से लेकर शीर्षस्थ नेता तक यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कांग्रेस के महिला विरोधी चरित्र की वजह से देश की महिलाएं राजनीतिक अधिकार पाने से वंचित रह गयी हैं. इसको लेकर आज शनिवार को रांची में महिला भाजपा की ओर से महिला आक्रोश मार्च निकाला गया. जिसपर कांग्रेस और राजद के नेताओं ने तीखा हमला बोला है.

कांग्रेस और राजद नेता के बयान (ETV Bharat)

भाजपा की महिला आक्रोश मार्च में 90% पुरूष- झारखंड कांग्रेस

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि भाजपा की महिलाएं उस मुद्दे पर सड़क पर उतरी हैं जो खुद उन्हीं के द्वारा बनाई हुयी है. महज 10% महिलाओं की भागीदारी और 90% पुरुषों की उपस्थिति पर प्रदेश प्रवक्ता ने तंज कसा है. सोनाल शांति ने कहा कि आज की आक्रोश रैली से भी साफ हो गया कि ये लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देने की सोच वाले लोग हैं.

सोनाल शांति ने कहा कि अगर वास्तव में भाजपा महिलाओं को अधिकार देने के लिए गंभीर है. लोकसभा की वर्तमान 543 सीट में से 181 सीट (33%) महिलाओं के लिए आरक्षित कर दें, समूचा विपक्ष इसके लिए उन्हें समर्थन देने को तैयार है. ये आरएसएस को मानने वाले लोग महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं.

महिला आरक्षण बिल पर भाजपा कर रही है ढोंग- राजद

भाजपा की नीति और आज के महिला आक्रोश मार्च को प्रदेश राजद ने ढोंग करार दिया है. प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ तो उस कानून को लागू किये बिना, उसमें संशोधन क्यों हो रहा है. महिला आरक्षण संशोधन की आड़ में मोदी सरकार अपने तरीके से परिसीमन करने का अधिकार पाना चाहती थी. इस मंसूबे को समूचे विपक्ष ने अपनी एकजुटता से फेल कर दिया.

कैलाश यादव ने कहा कि आज भाजपा का शर्मनाक चेहरा आक्रोश मार्च के दौरान उजागर हुआ, जब नेता मंच पर और महिलाएं सड़क पर दिखीं. भाजपा महिलाओं की हितैषी नहीं हो सकती इनके सर्वोच्च नेताओं सहित स्थानीय नेताओं के दामन पर अनेक दाग लगे हुए हैं.

उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर औंधे मुंह गिरे भाजपा को जनाक्रोश मार्च निकलना महज एक ढोंग है. रांची में भाजपा द्वारा महिला आक्रोश मार्च निकलना महज एक नाटक था, बीजेपी के तमाम बड़े पुरुष नेता मंच पर थे और विषय वस्तु से अनभिज्ञ महिलाएं कड़ी धूप में सड़क पर नारा लगा रही थीं. यही भाजपा की चाल, चरित्र और चेहरा है.

इसे भी पढ़ें- भाजपा का महिला आक्रोश मार्चः सड़क पर उतरी महिलाएं, विपक्ष पर किया प्रहार

इसे भी पढ़ें- आक्रोश मार्च के जरिए ताकत दिखाने में जुटी बीजेपी, 25 अप्रैल को मोरहाबादी से मेनरोड तक निकलेगा जुलूस

TAGGED:

महिला भाजपा आक्रोश मार्च
CONGRESS AND RJD TARGETED BJP
BJP PROTEST OVER WOMEN RESERVATION
RANCHI
POLITICS OVER BJP PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.