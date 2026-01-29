ETV Bharat / state

यूजीसी के नए इक्विटी नियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानिए कांग्रेस और राजद नेताओं ने क्या कहा

यूजीसी प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब झारखंड कांग्रेस ने जहां इसका स्वागत किया है, वहीं राजद ने इसपर सवाल उठाए हैं.

EQUITY RULES 2026
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 29, 2026 at 6:12 PM IST

रांची: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 13 जनवरी 2026 को “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” को अधिसूचित किया था. इसके बाद सवर्ण समाज से जुड़े संगठनों ने इसका भारी विरोध किया. इस दौरान झारखंड कांग्रेस असमंजस की स्थिति में थी. उसके राज्यस्तरीय नेताओं ने इस मुद्दे पर मीडिया से लगभग दूरी बना ली थी. लेकिन अब यूजीसी के नए प्रावधान के क्रियान्वयन पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है. कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस के नेता इस फैसले का स्वागत करने के साथ-साथ भाजपा पर तंज कस रहे हैं.


राजद की झारखंड प्रदेश की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिता यादव ने सर्वोच्च न्यायालय से शिक्षण संस्थाओं में आदिवासी, दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बच्चों भेदभाव से बचाने की गुजारिश की है. उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति नहीं आने देना चाहिए जिससे ये बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएं.

कांग्रेस और राजद प्रवक्ताओं के बयान (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक और स्वागत योग्य- राकेश सिन्हा

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी मामले में जो फैसला दिया है वह ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है. कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा लगातार समाज को बांटने के लिए इस तरह का काम करते रहती है, लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने भाजपा के बांटने वाली राजनीति पर रोक लगा दी है.

हम संविधान में भरोसा रखने वाले लोग, कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं- अनिता यादव

वहीं, यूजीसी के नए प्रावधान को लेकर आये सर्वोच्च फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करने की बात कहते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिता यादव ने कहा कि क्या, अब भीड़ से फैसले तय होंगे. राजद नेता ने हाथ जोड़कर कहा कि शिक्षण संस्थानों में हमारे बच्चों पर होने वाले अत्याचार से बचाने के लिए कानून बनाने में पहले ही देर हो चुकी है. अनीता यादव ने कहा कि जल्द से जल्द इन प्रावधानों को शिक्षण संस्थानों में लागू करें ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या करने को मजबूर न हो.

