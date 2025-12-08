ETV Bharat / state

पीएम आवास योजना में देरी पर रायपुर वासियों का गुस्सा फूटा, कांग्रेस ने किया नगर निगम का घेराव

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पीएम आवास योजना को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है.

Delay in PM Awas Yojana in Raipur
पीएम आवास योजना पर सियासी घमासान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 8, 2025 at 8:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है. रायपुर में पीएम आवास योजना की किश्तों का भुगतान नहीं हो पाया है. इस वजह से रायपुर के लोग बेहद परेशान हैं. महीनों से किस्त न मिलने से गरीब लोगों में गुस्सा है. कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया है, वहीं नगर निगम ने 20 दिसंबर तक 800 लाभार्थियों को राहत देने का वादा किया है.

लोगों ने रायपुर नगर निगम का किया घेराव

पीएम आवास योजना के घर की चाह में पहले तो लोगों ने पुराने मकान तोड़ दिए. उसके बाद वह किराए पर रहने लगे. इस बीच उन्हें पीएम आवास योजना की राशि नहीं मिल रही है जिससे वे बेहद परेशान हैं. लोगों ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया.

कांग्रेस और रायपुर वासियों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

लोगों की बढ़ती जा रही परेशानी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण की पहली, दूसरी और तीसरी किश्त का अब तक भुगतान नहीं हो सका है. इस वजह से लोगों में काफी गुस्सा है. इस वजह से रायपुर के 200 से अधिक लाभार्थी सोमवार को निगम मुख्यालय के बाहर बैठ गए. लोगों ने बताया कि नए घर की उम्मीद में अपना पुराना मकान तोड़ दिया, किराए पर रहने लगे और अब महीनों गुजरने के बाद भी सरकारी किश्त जारी नहीं हुई.

ट्रिपल इंजन की सरकार ने वादा नहीं निभाया

कई परिवार कर्ज लेकर घर पूरा करने की सोच रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान महापौर मीनल चौबे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया गया. धरने में रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और व्यापारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल सहित कई कांग्रेस नेता पहुंचे. नेताओं ने दावा किया कि भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार ने गरीबों के मकान छीन लिए हैं और केंद्र की नई प्रक्रिया के नाम पर भुगतान को रोक दिया गया है. करीब दो घंटे तक चले घेराव के बाद कांग्रेस नेताओं ने निगम अधिकारियों से बात कर समाधान की मांग रखी.

नगर निगम ने दी सफाई

धरने के दबाव के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और जल्द भुगतान का आश्वासन दिया. निगम के अपर आयुक्त विनोद पांडे ने स्पष्ट किया कि 323 हितग्राही का भुगतान किया गया है. 392 और 66 हितग्राही कुल मिलाकर 458 हिट रही ऐसे हैं जिसका डीडीओ बनाकर सूडा को भेजा है.

इस बार पीएम आवास भुगतान की प्रक्रिया में केंद्र सरकार की ओर से कुछ तकनीकी बदलाव हुए हैं, जिसके कारण भुगतान में देरी हुई. हम भरोसा दिलाते हैं कि तकनीकी अड़चन दूर की जा चुकी है और आगे पारदर्शी तरीके से भुगतान होगा- विनोद पांडे, अपर आयुक्त, नगर निगम रायपुर

राजधानी में हुए इस बड़े विरोध ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंगल भी देखने को मिल रही है. नगर निगम 20 दिसंबर 2025 तक नए घर का वादा पूरा करने की बात कह रही है. ऐसे में अब सबकी निगाहें 20 दिसंबर पर टिकी है.

जमीन गाइडलाइन दर को लेकर कांग्रेस का धरना, व्यापारियों के साथ किया प्रदर्शन, भूपेश सरकार के समय की दरें लागू करने की मांग

विरोध और प्रदर्शन के बीच फिर जमीन गाइडलाइन दरों में संशोधन, कुछ पुरानी प्रणाली भी लागू

कोरिया के बैकुंठपुर में बढ़ी बाघों की गतिविधि, डर के साए में रह रहे लोग

TAGGED:

PM HOUSING SCHEME
PMAY IN RAIPUR
DELAY IN PM AWAS YOJNA
पीएम आवास योजना में देरी
RAIPUR RESIDENTS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.