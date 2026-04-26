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अंकिता भंडारी मर्डर केस, फिर सड़कों पर लोग, दिल्ली के जंतर मंतर पर कई संगठनों का प्रदर्शन

देहरादून/दिल्ली: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस के चंगुल से दूर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अंकिता भंडारी न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने फिर से सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है. मंच के आह्वान पर आज रविवार 26 अप्रैल को दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक दलों और जन सरोकारों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया. साथ ही अंकिता भंडारी को न्याय दिए जाने के साथ ही मर्डर केस में शामिल दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई.

मंच की सदस्य कमला पंत ने कहा कि, अंकिता भंडारी हत्याकांड को 3 साल से अधिक का समय हो गया है. लेकिन अभी तक उसे संपूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है. इस मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी ने कथित वीआईपी का सोशल मीडिया में खुले तौर पर नाम लिया है. लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की.

दिल्ली के जंतर मंतर पर कई संगठनों का प्रदर्शन (VIDEO-अंकिता भंडारी न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच)

मंच की सदस्य निर्मला बिष्ट ने कहा कि, अंकिता भंडारी हत्याकांड को 3 साल से अधिक का समय हो गया है. लेकिन अभी तक अंकिता को संपूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस कथित वीआईपी का नाम सामने आया, उसे गिरफ्तार करने की बजाय भाजपा सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है.