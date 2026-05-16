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बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लेफ्ट का प्रदर्शन, NEET पेपर लीक मामले का विरोध में उतरे आप कार्यकर्ता

बढ़ती महंगाई को लेकर रांची में कांग्रेस लेफ्ट और आप के नेताओं ने प्रदर्शन किया. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के पुतला फूंका है.

OVER INFLATION PROTEST IN RANCHI
महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते कांग्रेस नेता (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2026 at 9:00 PM IST

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रांची: पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत को लेकर सीपीआई माले और झारखंड कांग्रेस रांची के परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली. वहीं आम आदमी पार्टी के नेता-कार्यकर्ताओं ने NEET पेपर लीक मामले पर को लेकर प्रदर्शन किया. नेताओं ने कहा कि देश के 23 लाख प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है.

माले के राज्य सचिव के नेतृत्व में प्रर्दशन

प्रदर्शन को नेतृत्व कर रहे माले के प्रदेश सचिव मनोज भक्त ने कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर जनता के साथ धोखा किया है. उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री जनता को संयम और बचत का उपदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार करोड़ों रुपए विशेष विमानों, बड़े-बड़े काफिलों और चुनावी प्रचार पर खर्च कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल सस्ता नहीं किया गया और तेल कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए जनता से लगातार लूट की.

जानकारी देते कांग्रेस, माले और आप के नेतागण (ईटीवी भारत)

कांग्रेस ने फूंका पीएम मोदी का पुतला

ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर झारखंड कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से आक्रोश मार्च के रूप में निकले. जिसमें सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ कांके विधायक सुरेश बैठा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.

केशव महतो कमलेश ने कहा कि जब जनता को राहत भरी घोषणाओं की आवश्यकता है, तब मोदी जी जनता को सोना नहीं खरीदने, विदेश नहीं जाने, किसानों से यूरिया की खपत कम करने की सलाह दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के मंत्री और उनके पदचिन्हों पर चलने वाले नेता साइकिल, बस, मेट्रो ई-रिक्शा से चलने का दिखावा कर रहे हैं. केशव महतो ने कहा कि जनता को ठोस समाधान चाहिए, झूठी और कोरी गप्पबाजी नहीं, राहत चाहिए सलाह नहीं.

over inflation protest in ranchi
पाकुड़ में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता (ईटीवी भारत)

बोकारो कांग्रेस ने पीएम मोदी का फूंका पुतला

बोकारो में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मादी और पेट्रोलियम मंत्री का पुतला दहन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता परेशान है. अगर केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर सकती तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए. इस दौरान नीट की परीक्षा को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला और छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया.

over inflation protest in ranchi
बोकारो में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता (ईटीवी भारत)

बढ़ती महांगाई को लेकर पाकुड़ में प्रदर्शन

पाकुड़ में जिला कांग्रेस की तरफ से बढ़ती पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीकुमार सरकार ने कहा कि मीडिल ईस्ट में जंग काफी दिनों से जारी है. लेकिन चुनाव के क्रम में प्रचार-प्रसार के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सहित कई राज्यों के सीएम और नेताओं ने काफी ईंधन का दुरूपयोग किया. उस वक्त उन्हें याद नहीं था कि मीडिल ईस्ट में जंग के कारण ईंधन की कमी है. जैसे ही चुनाव खत्म हुए पीएम मोदी देश के लोगो को ईंधन बचाने, वर्क फॉर होम की सलाह और संदेश दे रहे हैं.

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