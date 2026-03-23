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असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस-झामुमो की देर रात नहीं बनी बात! JMM ने शुरू किए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा

असम विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है. बावजूद सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस-झामुमो के बीच अभी भी सस्पेंस बना हुआ है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 8:11 AM IST

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रांची: असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का आखिरी प्रयास दिल्ली में जारी है. झामुमो सूत्रों के अनुसार अंतिम समय तक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोशिश है कि असम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बात बन जाए.

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय के अनुसार रात 10 बजे तक सीट शेयरिंग पर कोई बात कांग्रेस के साथ नहीं बन पाई थी. इन सबके बीच झामुमो के आधिकारिक व्हाट्सएप अकाउंट पर असम की दो विधानसभा सीट मजबत (47) और सोनारी (93) पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए. पार्टी ने प्रत्याशियों को झामुमो के अधिकृत उम्मीदवारी का पत्र देते समय की तस्वीर भी जारी कर दी. जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव (संगठन) विनोद पांडेय और आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी मौजूद है.

2021 में इन दोनों सीटों पर भाजपा ने हासिल की थी जीत

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 47, मजबत सीट से प्रीति रेखा बारला को उम्मीदवार बनाया है. इस सीट पर 2021 में बीजेपी के उम्मीदवार जीतू किसान ने जीत हासिल की थी. उन्होंने बीपीएफ उम्मीदवार चरण बोरो को 16 हजार से अधिक मतों से हराया था. इसी तरह 93 सोनारी विधानसभा सीट से 2021 में बीजेपी के धर्मेश्वर कोंवर ने कांग्रेस के सुशील कुमार मुरी को 15 हजार से अधिक मतों से हराकर विधायक बनें थे. इस सीट से झामुमो ने बालदेव तेली को अपना उम्मीदवार बनाया है. असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आज असम चुनाव को लेकर क्या राजनीतिक परिदृश्य उभरकर सामने आता है.

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