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हजारीबाग में कांग्रेस का धरना तो जेएमएम ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका, दिल्ली में छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का विरोध

दिल्ली में छात्रों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में हजारीबाग में कांग्रेस और जेएमएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.

Congress and JMM protest
हजारीबाग में केंद्र सरकार का पुतला फूंकते झामुमो कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 10:22 PM IST

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हजारीबागः नीट पेपर लीक, दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरता और राहुल गांधी को हिरासत में लेने की घटना को लेकर झारखंड में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है. हजारीबाग में कांग्रेस ने समाहरणालय के सामने धरना देकर विरोध दर्ज कराया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है.

कांग्रेसियों ने समाहरणालय परिसर में धरना दिया

झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हजारीबाग में अलग-अलग विरोध-प्रदर्शन किया है. हजारीबाग समाहरणालय परिसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से "लोकतंत्र बचाओ-छात्र न्याय आंदोलन" के तहत एक दिवसीय धरना दिया गया. धरना में झारखंड के पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

पूर्व मंत्री जयप्रकाश भाई पटेल, कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह और जेएमएम कार्यकर्ता गौरव पटेल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेताओं, विशेषकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस सांसदों, नेताओं एवं छात्र-युवा संगठनों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी. धरना के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता बनाए रखने की मांग उठाई गई.

झामुमो ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका

वहीं दिल्ली के जंतर-मंतर में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग जिला कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. झामुमो नेताओं ने कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग लोकतंत्र के खिलाफ है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए.

Congress and JMM protest
हजारीबाग के समाहरणालय परिसर में केंद्र सरकार का विरोध जताते कांग्रेसी. (फोटो-ईटीवी भारत)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग

पार्टी ने मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को संभालने में विफल रही है और लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं. साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की.

दिल्ली में हुई घटना ने पूरे देश के राजनीति को गर्म कर दिया है. विभिन्न राज्यों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है. बहरहाल, आने वाला समय में क्या कार्रवाई होगी यह देखना भी दिलचस्प होगा.

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राजेश ठाकुर ने कहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका

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