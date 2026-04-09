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असम विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग: कांग्रेस और झामुमो ने किया अपनी-अपनी जीत का दावा

असम विधानसभा चुनाव में झामुमो और कांग्रेस ने जीत का दावा किया है.

Congress and JMM claimed victory in Assam Assembly elections citing bumper voter turnout
झामुमो और कांग्रेस के नेता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 11:09 PM IST

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रांची: 126 विधानसभा सीट वाली असम में आज गुरुवार को मतदान का काम पूरा हो गया. विधानसभा चुनाव के लिए आज हुए मतदान के प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 84% से अधिक पोलिंग प्रतिशत रहा.

इसको लेकर झारखंड कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने सत्ता को बदलने वाला मतदान करार दिया है. उन्होंने कहा कि 10 साल के भाजपा राज में असम विकास के राह से भटक गया. एक से बढ़कर एक भ्र्ष्टाचार के मामले और उसके केंद्र में वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के होने से एक स्वभाविक आक्रोश असम की जनता में देखा जा रहा था. यही वजह है कि वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए असम के मतदाताओं ने भारी मतदान किया.

सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम की जो स्वभाविक प्रेम, सद्भाव और उन्नत संस्कृति वाली पहचान थी उसे भयानक रूप से डेंट भाजपा और उसके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने लगाया है. इसलिए आज हुई भारी वोटिंग के माध्यम से असम की जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक प्रगतिशील, प्रेम और सौहार्द के साथ आगे बढ़ने वाली और असम के टी ट्राइब, मजदूरों की समस्या का समाधान करने वाली कांग्रेस की सरकार के पक्ष में मतदान किया है.

07-08 सीटों पर हम निर्णायक स्थिति में- झामुमो

वहीं असम में मतदान के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि असम में लोगों ने झामुमो के प्रति प्यार और उत्साह दिखाया है. हमारे नेता हेमंत सोरेन ने बेहद कम समय में वहां संगठन तैयार किया है, उससे साफ है कि हम सकारात्मक तरीके से असम में आगे बढ़ रहे हैं.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि असम में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे झामुमो के उम्मीदवारों में से 07-08 सीटों पर हम निर्णायक लड़ाई में हैं. सभी सजग झामुमो का मुकाबला भाजपा के उम्मीदवारों से है. मतदान खत्म होने तक असम में करीब 84.42% मतदान होने को अच्छा मानते हुए उन्होंने ने कहा कि वर्ष 2021 के कुल मतदान प्रतिशत से यह ज्यादा है और यह सत्ता परिवर्तन के लिए किए गए मतदान को दर्शाता है.

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