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नीट पर सियासी रार: बगड़ी बोले-घड़ियाली आंसू बहा रहे कांग्रेसी नेता, पूर्व मंत्री गुढ़ा ने सीकर कलेक्टर को बताया अंग्रेजों से बदतर...जानिए मामला

कांग्रेस राज में भटक रहे थे युवा: भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने जयपुर में कहा, कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल में लगभग हर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुए. इससे युवा सड़कों पर भटकने को मजबूर हो गए. तब कांग्रेस नेताओं ने युवाओं की कोई चिंता नहीं की, लेकिन अब राजनीतिक लाभ के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. बगड़ी बोले, जैसे ही नीट पेपर लीक की सूचना मिली, केंद्र ने तुरंत एक माह में परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया, जबकि कांग्रेस शासन में पेपर लीक होने के बाद बेरोजगार युवा डर और निराशा में जीते रहे, लेकिन सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई. कांग्रेस नेताओं को पहले अपने पांच साल के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने राजस्थान के युवाओं के लिए क्या किया?

जयपुर/ झुंझुनू : नीट पेपर लीक मामले में झुंझुनू के परीक्षार्थी प्रदीप मेघवाल की आत्महत्या के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई. कांग्रेस ने इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट एवं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई नेता प्रदीप के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी. कांग्रेस ने नीट परीक्षा प्रणाली और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी जवाब में उतरे. बगड़ी ने सोमवार को मीडिया से कहा, कांग्रेस राज में युवा सड़कों पर भटक रहे थे, तब कांग्रेस ने उनकी सुध नहीं ली. अब कांग्रेसी नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं. भाजपा सरकार युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है. उधर, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा रविवार शाम छात्र प्रदीप के घर पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवार की मौजूदगी में सीकर जिला कलेक्टर को फोन लगाया और प्रशासनिक संवेदनहीनता को लेकर जमकर खरी-खोटी सुनाई. गुढ़ा ने अधिकारियों पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगाया.

कांग्रेस की राजनीति जनता को गुमराह करने वाली: भाजपा नेता बगड़ी ने दावा किया कि कांग्रेस शासन में एक भी भर्ती परीक्षा सही तरीके से नहीं हो सकी. जनता ने इसे महसूस भी किया. बगड़ी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, वर्तमान भाजपा सरकार ने पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया. अब तक सवा लाख युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं. करीब 1.33 लाख नई भर्तियां आने वाली हैं. भर्ती परीक्षाओं का निश्चित कैलेंडर जारी कर युवाओं को स्पष्ट दिशा देने का काम किया है. कांग्रेस ने हमेशा कुर्सी बचाने और जनता को गुमराह करने की राजनीति की, जबकि भाजपा युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने को प्रतिबद्ध है.

कलेक्टर से बोले गुढ़ा-आपसे तो अंग्रेज अफसर ही ठीक थे: इधर, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढा झुंझुनू के छात्र प्रदीपक के घर पहुंचे. पीड़ित परिवार को सांत्वना दी. गुढा ने वहां से सीकर कलेक्टर को फोन लगाया. इस बातचीत का वीडियो सामने आया है, जिसमें गुढ़ा कलेक्टर को लताड़ रहे हैं. ​पूर्व मंत्री गुढ़ा ने फोन पर कलेक्टर से नाराजगी जताते हुए कहा, पूरे देश में इस घटना से सीकर बदनाम हो रहा है, लेकिन आपने अब तक पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देने की जहमत भी नहीं उठाई. गुढ़ा बोले, अंग्रेज अफसर भी आपसे ठीक थे. आप लोगों के अंदर इतनी संवेदना भी नहीं बची है. कलेक्टर ने सफाई दी कि उनके अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में थे और पल-पल की अपडेट ले रहे थे. इसे गुढ़ा ने सिरे से खारिज किया और बोले कि मौके पर एक पटवारी तक नहीं आया है. गुढ़ा ने फोन पीड़ित छात्र के रोते-बिलखते पिता को थमा दिया. पिता ने कलेक्टर से कहा, सर, आप बोल रहे हो कि आपके अधिकारी ने नहीं धमकाया? अधिकारी ने हमें इतना प्रताड़ित किया, जिसकी कोई हद नहीं है. 'एक अधिकारी ने तो मुझे यहां तक धमकी दी कि तेरी जांच तेरे घर से ही चालू करवा देता हूं. इस पर कलेक्टर बोले, मैं इसकी जांच कराता हूं. आपने जो दो नाम बताए, उन पर कार्रवाई होगी'. इसके बाद गुढ़ा ने फोन पर कहा, कांग्रेस राज में रीट (REET) का पेपर आउट हुआ तो परीक्षा रद्द करने में 6 माह लग गए. इस सरकार ने 6 दिन में निरस्तगी का फैसला लिया और गिरफ्तारियां कीं, लेकिन आप जैसे अधिकारी यहां बैठकर सब खराब कर रहे हैं. आपकी जवाबदेही बनती है. गुढ़ा ने कलेक्टर को हिदायत दी कि केवल जांच का भरोसा ना दें, बल्कि खुद आकर पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे और दोषियों पर कार्रवाई करें.

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