असम विधानसभा चुनाव लड़ने की जेएमएम ने की घोषणा, कांग्रेस ने दी यह प्रतिक्रिया

जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जेएमएम ने पूरी गंभीरता से असम विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है. मनोज पांडेय ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में असम से आकर एक नेता बड़ी-बड़ी बाते करते थे. वह यहां तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जेएमएम नेता हेमंत सोरेन का जलवा असम विधानसभा चुनाव में दिखेगा. कांग्रेस असम में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं: मनोज पांडेय

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने दुमका में पार्टी की स्थापना दिवस समारोह के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इशारों-इशारों में कही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि झामुमो इस बार असम चुनाव लड़ेगा. उन्होंने कहा कि जेएमएम के चाहने वाले और फॉलोवर्स, खासकर आदिवासी समुदाय का पूरा समर्थन झामुमो के साथ है. ऐसे में उनके सहयोग से वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को राजनीतिक सबक सिखाया जाएगा.

रांची: पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण राज्य असम में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है. 126 विधानसभा सीट वाले इस राज्य में 19 सीट अनुसूचित जनजाति और 9 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. ऐसे में झारखंड की सबसे बड़ी और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि इस बार असम चुनाव को बेहद मजबूती से लड़ा जाएगा.

जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि असम में किसकी क्या ताकत है, कौन विपक्ष में है, कौन नहीं, उससे जेएमएम का कुछ लेना देना नहीं है. मनोज पांडेय ने कहा कि अब असम की राजनीति में झामुमो को गठबंधन में रखना है तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हमारे नेता से बात करे. जेएमएम ने असम चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है. उन्होंने कहा कि अगर वहां हमें गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को कहा जाता है तो उसका भी हम स्वागत करेंगे. हालांकि जेएमएम कितने सीटों पर असम में चुनाव लड़ेगा यह तय नहीं है.



जेएमएम असम में चुनाव लड़ेगा तो शीर्ष विचार करेगा: राकेश सिन्हा

जेएमएम के असम में चुनाव लड़ने की घोषणा पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि असम में हमारी कोई लड़ाई झामुमो से नहीं होगी. अगर उनकी ओर से असम चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है तो उस पर शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि इसमें भाजपा को खुश होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब बीजेपी असम की सत्ता से जाने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है.



असम चुनाव लड़ने से पहले बिहार पर समीक्षा करे जेएमएम: शिवपूजन पाठक

जेएमएम द्वारा असम में चुनाव लड़ने की घोषणा पर प्रदेश बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी. झारखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने और संगठन विस्तार का अधिकार है. उन्होंने कहा कि जेएमएम को असम चुनाव लड़ने से पहले बिहार चुनाव में क्या हुआ था, उसकी समीक्षा जरूरी है. शिवपूजन पाठक ने कहा कि दरअसल, झारखंड में हर मोर्चे पर फेल हेमंत सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए असम चुनाव लड़ने का राग अलाप रही है.



असम में एसटी रिजर्व 19 सीट पर झामुमो की है नजर

दरअसल, असम की 126 विधानसभा सीट में से 9 सीट अनुसूचित जाति और 19 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है. झामुमो नेतृत्व की नजर उन्हीं 19 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर है. झामुमो के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि असम के टी-ट्राइब और अन्य जनजातीय समाज में झामुमो की अच्छी पकड़ है और उसका लाभ मिलेगा. चर्चा ये भी है कि झामुमो नेतृत्व ने समय रहते कांग्रेस नेतृत्व के सामने अपना मैसेज पहुंचा दिया है, ताकि वह गठबंधन को लेकर समय रहते फैसला कर सके.

