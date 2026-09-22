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बीजेपी की होगी वापसी या कांग्रेस बनाएगी सरकार? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की उल्टी गिनती शुरू

जैसे-जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सियासी दल जोड़-तोड़ के साथ रणनीति बनाने में जुट गए हैं. रिपोर्ट- रोहित सोनी

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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 7:42 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. आगामी फरवरी-मार्च में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति बना रही है, तो वहीं, कांग्रेस वापसी के लिए अपने बड़े नेताओं के दौरे और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित प्लान तैयार कर रही है.

उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी लगभग हर राजनीतिक दलों ने तेज कर दी है. हर दल और नेता अपनी जीत के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. इस बीच में जहां बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तो कांग्रेस भी वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. वहीं, कई नेता तो अभी से जमीन तैयार कर रहे हैं, तो कई टिकट की जुगत में भी हैं.

28 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल: बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 28 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है. इसलिए चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, चुनाव आयोग आधिकारिक तारीखें मतदान से करीब 60 दिन पहले घोषित करता है. उससे पहले ही प्रदेश में जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है.

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बीजेपी के कब्जे वाले विधानसभा सीटें (फोटो- ETV Bharat)

क्योंकि, साल 2022 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला था और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने थे. अब 2027 में बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में है. जिसके मद्देनजर बीजेपी ने 2027 के चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने देहरादून और हल्द्वानी में बैठकें कर 7 एजेंडे तय किए हैं और हारी हुई 23 सीटों पर विशेष फोकस की रणनीति बनाई है.

साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हारी 23 विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान रखी जा रही है. मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सांसदों को इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपने की योजना है. केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार से मिले विकास कामों, योजनाओं और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को प्रचार में प्रमुखता से उठाने की रणनीति है.

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बीजेपी का कार्यालय (फोटो- ETV Bharat)

इसके साथ ही सेवा संकल्प अभियान, जन-जन की सरकार अभियान, डिजिटल प्रशिक्षण और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रवास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. साथ ही पार्टी की आंतरिक सर्वे भी जारी है. ताकि, जिताऊ चेहरों को ही टिकट दिया जाए. बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी आगामी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है.

"पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश का विकास हो रहा है. उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में सतत विकास की अवधारणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. सालों से जो काम रुके हुए थे, जो जनता के हित के थे और मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास किया है."- कुंदन परिहार, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी

"ऐसे में सरकार के किसी एंटी इनकंबेंसी का सवाल नहीं है. क्योंकि, जनता विकास को देखते मतदान करती है. आज देश में एक कार्य संस्कृति बनी है. जहां पहले सरकारों के खिलाफ बड़ा आंदोलन होता था, लेकिन वर्तमान से में ऐसा नहीं है. लिहाजा, साल 2022 से ज्यादा 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीटें जीतकर सरकार बनाएगी."- कुंदन परिहार, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी

कांग्रेस बना रही खास रणनीति: कांग्रेस भी आगामी 2027 के चुनाव को गंभीरता से लेते हुए अपनी रणनीति बना रही है. पार्टी ने इंटरनल सर्वे भी कराया है. जिसके आधार पर कांग्रेस सीटों की ताकत, संगठन, उम्मीदवारों और स्थानीय मुद्दों का फीडबैक लेकर चुनावी रणनीति बनाएगी. साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे की योजना बनाई है.

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उत्तराखंड कांग्रेस (फोटो- ETV Bharat)

हालांकि, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहले भी ये कह चुके हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें भरोसा दिया है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे उत्तराखंड में कई दौरे करेंगे. वहीं, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि,

"कांग्रेस का नेतृत्व बहुत सुलझा हुआ और अनुभवी नेतृत्व है. जिस तरह का कनेक्ट युवाओं का गणेश गोदियाल और राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं का है. उस तरह का कनेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है. ये सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में विधा हासिल कर चुके लोग हैं."- गरिमा दसौनी, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

"ये एक संयोग की बात है कि बीजेपी ने झूठ की बुनियाद पर साल 2022 में अपनी सरकार बना ली. इसी तरह साल 2017 में अलोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन अब जनता समझ चुकी है. क्योंकि, जितने भी बीजेपी के दावे थे, सब हवा-हवाई साबित हुए हैं. ऐसे में आगामी चुनाव में कांग्रेस अपना पूरा दमखम लगाएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी."- गरिमा दसौनी, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

बीजेपी और कांग्रेस के पास चुनौतियां: बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तीसरी बार सत्ता में लौटने के लिए एंटी-इनकंबेंसी से बचना और विकास कार्ड को बेहतर ढंग से जनता तक पहुंचाना है, तो वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती है कि हर बार चुनाव के समय बड़े नेताओं का एक मंच पर न दिखना और आंतरिक अंतर्कलह माना जा रहा है. ऐसे में अगले कुछ महीनों में दोनों पार्टियां अपने-अपने अभियान तेज करेंगी.

बीजेपी सेवा संकल्प और विकास कार्ड के साथ जनता के बीच जाएगी. जबकि, कांग्रेस बड़े नेताओं के दौरे और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित प्रचार करेगी. बहरहाल, चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही असली चुनावी माहौल गर्माएगा, लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं.

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