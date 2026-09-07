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विकास के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा सांसद आमने-सामने, धर्मबीर सिंह ने जयप्रकाश के सवालों पर किया पलटवार

भिवानी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में विकास कार्यों, शिक्षा और नहरी पानी को लेकर भिवानी व हिसार के सांसद भिड़े.

Review Meeting of the District Development Coordination and Monitoring Committee
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 7, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
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भिवानी: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश और भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह शामिल हुए. बैठक के दौरान दोनों सांसदों ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, जनहित से जुड़ी योजनाओं, शिक्षा, जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा की. बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखी, जिसमें कई मुद्दों पर दोनों के बीच तीखी बयानबाजी और विरोधाभास देखने को मिला.

पीएम आवास योजनाः हिसार सांसद जयप्रकाश ने कहा कि "यह बैठक मुख्य रूप से विकास कार्यों की प्रगति जांचने और कमियों को उजागर करने के लिए होती है." उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कई जनकल्याणकारी नीतियां कमजोर वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही हैं और कई योजनाएं बंद कर दी गई हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "लाभार्थियों को पहली किस्त मिलने के बाद महीनों तक अगली किस्त नहीं मिलती." स्कूलों की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि मरम्मत के लिए स्कूलों को पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा; कई जगह चारदीवारी टूटी है या स्कूल जलभराव की मार झेल रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने नहरी पानी के समान बंटवारे के लिए हांसी-बुटाना नहर को शुरू करने और एसवाईएल के मुद्दे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्र से बात करने की आवश्यकता पर बल दिया.

धर्मबीर सिंह ने जयप्रकाश के सवालों पर किया पलटवार (ETV Bharat)

विपक्ष के आरोपों का किया खंडनः वहीं, भिवानी-महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि "प्रशासनिक अमला बेहतर काम कर रहा है और जहां कमियां थीं, उन्हें दूर करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. स्कूलों के फंड पर स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये की सीमा केवल स्कूल हेड को आपातकालीन या सफेदी व छोटी मरम्मत के लिए दी गई है, जबकि नए कमरों व मुख्य भवन निर्माण का काम इंजीनियरिंग विंग के जरिए बड़े बजट और टेंडर के तहत कराया जाता है, जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भिवानी को मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय जैसी बड़ी सौगातें मिली हैं और क्षेत्र में सडक़ों व स्वास्थ्य ढांचे में ऐतिहासिक सुधार हुआ है.

पानी की किल्लत है तो वीडियो बनाकर जानकारी दें, समाधान होगाः बैठक के बाद दोनों सांसदों के बीच हांसी-बुटाना और जल आपूर्ति पर भी अलग-अलग मत दिखे। जहां सांसद जयप्रकाश ने टेल तक पानी पहुंचाने और हांसी-बुटाना नहर को चालू करवाने की मांग रखी, वहीं सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि हांसी-बुटाना नहर का मामला पंजाब सरकार के कोर्ट जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, जबकि केंद्रीय जल आयोग पहले ही हरियाणा के पक्ष में राय दे चुका है. जलघरों के खाली होने के सवालों पर सांसद धर्मबीर सिंह ने पत्रकारों से कहा कि यदि कहीं पानी की किल्लत है तो उसकी वीडियो या ठोस जानकारी साझा की जाए, ताकि तुरंत समाधान कराया जा सके.

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