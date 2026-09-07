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विकास के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा सांसद आमने-सामने, धर्मबीर सिंह ने जयप्रकाश के सवालों पर किया पलटवार

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक ( ETV Bharat )

भिवानी: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक सोमवार को आयोजित की गई, जिसमें हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश और भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह शामिल हुए. बैठक के दौरान दोनों सांसदों ने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, जनहित से जुड़ी योजनाओं, शिक्षा, जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा की. बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखी, जिसमें कई मुद्दों पर दोनों के बीच तीखी बयानबाजी और विरोधाभास देखने को मिला. पीएम आवास योजनाः हिसार सांसद जयप्रकाश ने कहा कि "यह बैठक मुख्य रूप से विकास कार्यों की प्रगति जांचने और कमियों को उजागर करने के लिए होती है." उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कई जनकल्याणकारी नीतियां कमजोर वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही हैं और कई योजनाएं बंद कर दी गई हैं. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "लाभार्थियों को पहली किस्त मिलने के बाद महीनों तक अगली किस्त नहीं मिलती." स्कूलों की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि मरम्मत के लिए स्कूलों को पर्याप्त बजट नहीं मिल रहा; कई जगह चारदीवारी टूटी है या स्कूल जलभराव की मार झेल रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने नहरी पानी के समान बंटवारे के लिए हांसी-बुटाना नहर को शुरू करने और एसवाईएल के मुद्दे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्र से बात करने की आवश्यकता पर बल दिया.