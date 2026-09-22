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किच्छा में बवाल, कांग्रेस विधायक और पूर्व BJP MLA के बीच धक्का मुक्की, पुलिस ने हिरासत में लिया

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा नगर निकाय चुनाव के मतदान के बीच स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद खड़ा हो गया. सुरक्षा व्यवस्था में स्ट्रांग रूम के सामने की ओर तिरपाल लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ धरने पर बैठ गए. कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह भी समर्थकों के साथ धरने में शामिल हो गए. इस बीच मौके पर स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात हो गई. इसी दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई. राजेश शुक्ला और राजेश प्रताप सिंह के बीच हाथापाई भी हुई. मामले को संभालते हुए पुलिस ने वर्तमान विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को हिरासत में लिया.

उधम सिंह नगर के किच्छा नगर निकाय चुनाव के दौरान मंगलवार को स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद की स्थिति बन गई. स्ट्रांग रूम के सामने तिरपाल लगाए जाने को लेकर कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ धरने पर बैठ गए. कुछ ही देर बाद कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और धरने में शामिल हो गए. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी.

कांग्रेस विधायक और भाजपा के पूर्व विधायक के बीच धक्का मुक्की (VIDEO-ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और सामने लगाए गए तिरपाल को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई. इसी को लेकर तिलकराज बेहड़ ने मौके पर धरने पर बैठ गए. कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह भी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए. दोनों नेताओं के धरने पर बैठने के बाद मौके पर समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया और मौके पर मौजूद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

इसी दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए. उनके पहुंचने के बाद कांग्रेस नेताओं और भाजपा नेता के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर सवाल उठाए गए. राजेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि, कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह ने उनसे हाथापाई की. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. पुलिस बल की मौजूदगी के बीच कुछ समय तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा. मामले को संभालते हुए पुलिस ने किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और वर्तमान विधायक तिलकराज बेहड़ को हिरासत में लिया.