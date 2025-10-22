ETV Bharat / state

उत्तराखंड रजत जयंती पर खुलेगा विकास का बहीखाता, राजनीतिक श्रेय की भी दिखी होड़

उत्तराखंड का अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है. इस दौरान बीजेपी राज्य की उपलब्धियों का बहीखाता जानता के सामने रखेगी.

Etv Bharat
उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 22, 2025 at 6:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष को धामी सरकार खास बनाने में जुटी हुई है. इस दौरान सरकार ने पिछले 25 सालों का लेखा-जोखा भी जनता के सामने रखने का फैसला किया है. खास बात ये है कि कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का बहीखाता खोलने की जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि इससे पहले ही डेवलपमेंट पर राजनीतिक रूप से श्रेय लेने की होड़ भी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस आमने सामने है.

देश में चुनाव के दौरान विकास कार्यों पर राजनीतिक बहस होना यूं तो कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार उत्तराखंड में चुनावी वर्ष से पहले ही यह शब्द राजनीतिक रूप से सुनाई देने लगा है. दरअसल, इसकी वजह उत्तराखंड का आगामी रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम है, जिसके लिए धामी सरकार जोर-शोर से तैयारी करने में जुटी हुई है.

उत्तराखंड रजत जयंती पर खुलेगा विकास का बहीखाता (ETV Bharat)

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी आएंगे उत्तराखंड: सरकार इस जयंती वर्ष को खास बनाने के लिए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक को भी कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण दे चुकी है. वैसे तो नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही राज्य स्थापना दिवस तक विभिन्न कार्यक्रमों को करवाने के लिए सरकार प्लान तैयार कर चुकी है. उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस और भाजपा सरकार आमने-सामने है, जिसके तहत धामी सरकार के मंत्री अपने विभागों में हुए विकास कार्यों का लेखा-जोखा आम जनता के सामने रखने जा रहे हैं.

कांग्रेस का दावा: सरकार के इन कार्यक्रमों से वैसे तो कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से कांग्रेस विकास के पैमाने पर खुद को आगे बताने से नहीं चूक रही. कांग्रेस का मानना है कि पिछले 25 सालों में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है और इन 10 सालों में विकास की जो लाइन खींची गई, उसमें भाजपा काफी पीछे रह गई है.

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना कहते हैं कि वैसे तो रजत जयंती वर्ष पर वह राजनीतिक रूप से बयान बाजी नहीं करना चाहते, लेकिन यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाएगा तो कांग्रेस की लाइन भाजपा से ज्यादा लंबी होगी.

इस वक्त सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि पिछले 25 सालों के दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था, वह कितना पूरा हो पाया. जवाब यह देना चाहिए कि स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्र में राज्य ने कितने कदम आगे बढ़ाएं.
-सूर्यकांत धस्माना, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस -

धामी सरकार का प्लान: रजत जयंती वर्ष से पहले सरकार के कैबिनेट मंत्री अपने-अपने विभागों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखें. जनता को यह बताया जाए कि राज्य स्थापना के दौरान उत्तराखंड किस स्थिति में था और 25 साल बाद फिलहाल राज्य कहां खड़ा है. जाहिर है कि विभागवार सरकार जब इस बात को जनता के सामने रखेगी तो इसमें उन तमाम आंकड़ों को दिया जाएगा जो राज्य के विकास में मौजूदा स्थिति को बता सके. इसके लिए अधिकारियों को भी रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश में हुए तमाम विकास कार्यों के बहीखाते को तैयार करने के लिए कह दिया गया है.

बीजेपी ने किया कांग्रेस के दावों को खारिज: हालांकि कांग्रेस पहले ही मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगा चुकी है और इन 25 सालों में कांग्रेस के 10 सालों को ज्यादा बेहतर बताने का भी प्रयास कर चुकी है, लेकिन बीजेपी इन दावों को खारिज भी कर रही है.

यह मौका राजनीतिक रूप से किसी पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है. भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास ही चुनाव के दौरान आपसी प्रतिद्वंदता में जीत हासिल करने का पूरा मौका होता है, जहां तक रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम का सवाल है तो सरकार इसमें लगातार तैयारी में जुटी है उधर सरकार के मंत्रियों के द्वारा भी अपने विभागों में हुए 25 साल के कामों को बताया जाना है.
-महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी -

रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम राज्य के लिए एक खास समय होगा. हालांकि उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है तो जाहिर तौर पर राजनीतिक दल इस दौरान आरोप प्रत्यारोप और अपनी सरकारों के अधिक योगदान की बात करते हुए भी सुनाई देंगे. फिलहाल मौजूदा बयानों से तो यह तय हो गया है कि एक तरफ सरकार इस आयोजन को ज्यादा भाव बनाने की कोशिशें में लगी हुई दिखाई देती रहेगी तो वहीं कांग्रेस 25 सालों में आम जनता से जुड़े सवालों को पूछता हुई नजर आएगी.

पढ़ें---

TAGGED:

DEVELOPMENT WORKS UTTARAKHAND
25TH UTTARAKHAND FOUNDATION DAY
UTTARAKHAND CONGRESS
UTTARAKHAND BJP
UTTARAKHAND SILVER JUBILEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.