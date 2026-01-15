ETV Bharat / state

SIR पर संग्राम : कांग्रेस ने लगाया वोट काटने का आरोप, भाजपा बोली- 100 गज के घर में 200 वोटर, जांच जरूरी

अधिकारियों को चेतावनी: डोटासरा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा- यदि किसी अधिकारी ने भाजपा के दबाव में आकर गलत काम किया और कांग्रेस समर्थित वोट काटे, तो हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे. फर्जी हस्ताक्षरों से भरे फॉर्म-7 बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं, जिनकी पुष्टि बूथ एजेंट भी नहीं कर रहे.

उन्होंने आरोप लगाया कि एक पेन ड्राइव के जरिए सभी जगह निर्देश भेजे गए थे, जिसमें उन विधानसभाओं को चिह्नित किया गया, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी 5,000 या अधिक वोटों से जीते थे. उन क्षेत्रों में पिछले चार-पांच दिन से कार्रवाई की जा रही है. सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ लिखने वालों के नाम भी काटे जाने की साजिश रची जा रही है. यह पूरा षड्यंत्र दिल्ली की शह पर रचा गया है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीसीसी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए. डोटासरा ने दावा किया कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जयपुर यात्रा के दौरान गुप्त बैठकों में कांग्रेस समर्थित वोट काटने के निर्देश दिए गए थे.

जयपुर: राजस्थान में चल रहे मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है. कांग्रेस ने गुरुवार को गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के इशारे पर फर्जी हस्ताक्षरों से फॉर्म-7 भरकर कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम काटने का सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है. पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासनिक अधिकारियों ने भाजपा के दबाव में गलत काम किया तो उनके खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी. वहीं, भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस फर्जी मतदाताओं को बचाने की कोशिश कर रही है और इस प्रक्रिया में राजनीति करके निर्वाचन आयोग के काम में अड़ंगा लगा रही है.

जूली बोले- मेरे क्षेत्र में 28 हजार वोट काटने की सिफारिश: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा- मैं 28,000 वोटों से जीता था और ठीक उतने ही वोट काटने की सिफारिश की गई है. एक व्यक्ति ने 500-700 नाम कटवाने की सिफारिश की है. इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: भंवर जितेंद्र सिंह बोले- देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा, पिछड़े-दलित के वोट काटे जा रहे

कांग्रेस ने वीडियो भी दिखाए: आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान ने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी गड़बड़ी हो रही है. बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटने की सिफारिश की गई है. जब भाजपा के बीएलए को बुलाकर पूछा गया तो उसने मना कर दिया कि यह साइन मेरे नहीं है. निर्वाचन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है. कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के दौरान जयपुर के जयसिंहपुरा खोर और अलवर ग्रामीण में कथित गड़बड़ियों के वीडियो भी दिखाए. पार्टी पार्षद अकबर पठान और विधायक रफीक खान ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने का आरोप लगाया.

भाजपा का पलटवार: '100 गज के घर में 200 मतदाता दर्ज, जांच पर आपत्ति क्यों?'

कांग्रेस के आरोपों के जवाब में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम की राजनीति कर रही है. 100 गज के मकान में 200 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं. ऐसे मामलों की जांच की जा रही है तो इसमें गलत क्या है? बगड़ी ने स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चल रही है और बूथ लेवल एजेंटों को ही आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम न तो मनमाने ढंग से जोड़ा जा रहा है और न ही हटाया जा रहा है.

घुसपैठियों के नाम हटने पर आपत्ति क्यों: कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बगड़ी ने कहा कि पार्टी चाहती है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में बने रहें. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को फर्जी वोटरों के हटने से परेशानी हो रही है. इसी वजह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेता SIR प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं. कांग्रेस लगातार निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसे अपना काम निष्पक्षता से करने दिया जाना चाहिए. भाजपा नेता ने दोहराया कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है, ताकि कोई भी फर्जी या अवैध मतदाता चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके. उन्होंने कहा कि जो लोग नियमों के तहत सही मतदाता हैं, उनके नाम किसी भी सूरत में नहीं हटाए जाएंगे.