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गिरिडीह उपचुनाव पर भाजपा का तंज- जनता हेमंत सरकार के वादाखिलाफी का लेगी हिसाब, कांग्रेस ने समर्थन देने की दी सलाह

रांची: मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की आकस्मिक निधन से खाली हुई गिरिडीह विधानसभा सीट को लेकर अभी उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने भले ही नहीं की है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी में 'गिरिडीह उपचुनाव' चर्चा में है. भाजपा के झारखंड मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप जहां इस उपचुनाव को हेमंत सरकार के जनविरोधी कार्यों का जनता द्वारा हिसाब लेने का मौका के रूप में देख रही है तो कांग्रेस बीजेपी को शुचिता का परिचय देते हुए झामुमो उम्मीदवार को नैतिक समर्थन देने की सीख दे रही है.

जनता लेगी सरकार के वादाखिलाफी का हिसाब: योगेंद्र प्रताप

योगेंद्र प्रताप ने गिरिडीह उपचुनाव को लेकर कहा कि पिछले छह-साढ़े छह साल में हेमंत सरकार की नाकामियां रही है. जो वादे जनता से करके सत्ता में आए थे, वे सारे वादे फेल साबित हुआ है. चाहे वह युवाओं से किया वादा ही क्यों न हो. आज युवा जिस तरह से सड़क पर उतरकर JPSC-JSSC CGL के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, इन सारे चीजों का बदला झारखंड की जनता गिरिडीह उपचुनाव में निश्चित रूप से लेगी. योगेंद्र प्रताप ने कहा कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी.

भाजपा और कांग्रेस नेता का बयान (ETV BHARAT)

राजनीति में शुचिता का परिचय दे भाजपा: कांग्रेस