गिरिडीह उपचुनाव पर भाजपा का तंज- जनता हेमंत सरकार के वादाखिलाफी का लेगी हिसाब, कांग्रेस ने समर्थन देने की दी सलाह
गिरिडीह विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार
Published : September 21, 2026 at 8:47 PM IST
रांची: मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की आकस्मिक निधन से खाली हुई गिरिडीह विधानसभा सीट को लेकर अभी उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने भले ही नहीं की है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी में 'गिरिडीह उपचुनाव' चर्चा में है. भाजपा के झारखंड मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप जहां इस उपचुनाव को हेमंत सरकार के जनविरोधी कार्यों का जनता द्वारा हिसाब लेने का मौका के रूप में देख रही है तो कांग्रेस बीजेपी को शुचिता का परिचय देते हुए झामुमो उम्मीदवार को नैतिक समर्थन देने की सीख दे रही है.
जनता लेगी सरकार के वादाखिलाफी का हिसाब: योगेंद्र प्रताप
योगेंद्र प्रताप ने गिरिडीह उपचुनाव को लेकर कहा कि पिछले छह-साढ़े छह साल में हेमंत सरकार की नाकामियां रही है. जो वादे जनता से करके सत्ता में आए थे, वे सारे वादे फेल साबित हुआ है. चाहे वह युवाओं से किया वादा ही क्यों न हो. आज युवा जिस तरह से सड़क पर उतरकर JPSC-JSSC CGL के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, इन सारे चीजों का बदला झारखंड की जनता गिरिडीह उपचुनाव में निश्चित रूप से लेगी. योगेंद्र प्रताप ने कहा कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह उपचुनाव में भाजपा की जीत होगी.
राजनीति में शुचिता का परिचय दे भाजपा: कांग्रेस
वहीं, झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि राजनीति में शुचिता भी होती है और वर्तमान समय में झारखंड की राजनीति की शुचिता यह है कि गिरिडीह उपचुनाव में भाजपा अपना नैतिक समर्थन झामुमो के प्रत्याशी को देने की घोषणा करे. राकेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह सीट झामुमो विधायक एवं मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की आकस्मिक निधन से खाली हुई है. ऐसे में भाजपा का फर्ज बनता है कि वह राजनीतिक शुचिता प्रदर्शित करते हुए झामुमो का समर्थन करे.
राकेश सिन्हा ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी की मंशा गिरिडीह उपचुनाव में SIR का गलत उपयोग कर फायदा उठाने की है तो कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी. उन्होंने अपने बयान में दोहराया कि राज्य की राजनीति में शुचिता लाने के लिए बीजेपी गिरिडीह उपचुनाव में उम्मीदवार देने की बात ना करें.
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