ETV Bharat / state

भाजपा विधायक की अभद्र भाषा पर बवाल, कांग्रेस ने की आलोचना, बचाव में उतरा सत्ता पक्ष

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं. वहीं, दूसरी तरफ, भाजपा नेताओं की ओर से किए जा रहे अभद्र भाषा का प्रयोग भाजपा के लिए ही चुनौती बन रहे हैं. दरअसल, कुछ दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर काफी अधिक हंगामा हुआ था. हालांकि, भाजपा अध्यक्ष के माफी मांगने के बाद मामला शांत भी हुआ. लेकिन अब भाजपा विधायक महेश जीना की ओर से अभद्र भाषा इस्तेमाल करने पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है.

दरअसल, अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा सीट से भाजपा विधायक महेश जीना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको लेकर उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है. भाजपा विधायक की अभद्र भाषा को लेकर विपक्ष, विधायक और भाजपा सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कार्रवाई की मांग कर रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि विधायक जीना, धमकी दे रहे हैं. वीडियो में विधायक महेश जीना कथित तौर पर एक व्यक्ति को अपशब्दों के साथ ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि,