धमतरी नगर निगम में हंगामा, कांग्रेस पार्षद गाड़ी के सामने लेटे, मेयर बोले गिरी हुई है कांग्रेस
धमतरी में कांग्रेस पार्षदों ने महापौर के खिलाफ प्रदर्शन किया.इस दौरान पार्षदों ने रेलवे प्रभावितों के उचित व्यवस्थापन की मांग की.
Published : December 19, 2025 at 6:51 PM IST
Published : December 19, 2025 at 6:51 PM IST
धमतरी : नगर निगम धमतरी में कांग्रेस पार्षदों ने मोर्चा खोला है. कांग्रेस के पार्षद 7 मांगों को लेकर निगम दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. शुक्रवार को कांग्रेस पार्षदों के प्रदर्शन का तीसरा दिन था. इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने रेलवे प्रभावित परिवारों को हक देने की मांग करते हुए हंगामा किया. प्रदर्शन के दौरान जैसे ही महापौर अपने चेंबर से बाहर निकले वैसे ही कांग्रेस पार्षदों ने उन्हें घेर लिया. इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मेयर के गाड़ी के सामने लेट गए.
धमतरी के इतिहास में पहली बार भागे महापौर
कांग्रेसियों का कहना है कि धमतरी नगर निगम क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं. कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रभावित परिवारों को व्यवस्थापन की मांग पर जब नगर निगम लाया गया तो महापौर उनकी बात सुने बगैर वहां से भाग खड़े हुए. कांग्रेसियों ने महापौर के पुतले रखकर जमकर नारेबाजी की और विरोध जताया. वहीं हंगामा को देखते हुए पुलिस भी पहुंच गई थी. महापौर का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है. मुद्दाविहीन है.
रेलवे प्रभावित परिवारों के उचित व्यवस्थापन की मांग
नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने कहा कि हमारे धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन है. यहां पर रेलवे प्रभावित परिवार आए हुए हैं. महापौर जब अपने केबिन से निकले तो 1 मिनट इनसे मिलने आ जाते, जब ये लोग उनके पास गए तो वो गाड़ी आगे बढ़ा दिए. हमारे लोगों ने गाड़ी को रुकवाया. दीपक सोनकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर ने इनसे बातचीत नही की और गाड़ी को बैक करके भागने की कोशिश की.
धमतरी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता की समस्या सुनना छोड़कर महापौर भाग रहा है. आपको 35 हजार जनता ने वोट देकर जिताया है. आपको इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, लोगों का सहयोग करना पड़ेगा. आवास योजना का भुगतान पहले धमतरी नगर निगम से होता था अब दिल्ली से भुगतान हो रहा है. जिसमें एक महीने का समय लग रहा है. इससे हितग्राही परेशान हो हैं- दीपक सोनकर, नेता प्रतिपक्ष निगम
महापौर का पुतला रखकर की जा रही है मांग
दीपक सोनकर ने कहा कि जब रामू रोहरा विपक्ष में थे तो रेलवे प्रभावितों के साथ नगर निगम के सामने बैठते थे, जब आज रेलवे प्रभावित अपनी समस्या लेकर आए हैं तो हम रामू रोहरा का पुतला बिठाकर रखे हैं. वहीं पार्षद सुमन मेश्राम ने आरोप लगाते हुए कहा कि महापौर ने चुनाव जीतने से पहले बड़े-बड़े वादे किए थे, घर और पट्टा देने की बात कही थी. गद्दी में आने के बाद अपना वादा भूल गए.
रेलवे प्रभावित परिवार आज बेघर हो गए हैं. खुले जगह पर तंबू तानकर रहने को मजबूर हैं. हम लोग घर में रहते हैं तो भी दो से तीन स्वेटर पहनते हैं. ये लोग साड़ी का तंबू बनाकर छोटे बच्चों के साथ रहने को मजबूर हैं. हम लोग इन्हें लेकर महापौर से बात करने आए थे कि घर कब दोगे लेकिन महापौर गाड़ी पकड़कर भाग गए-सुमन मेश्राम, पार्षद
निगम ने हमको हर जगह से भगाने का काम किया
रेलवे प्रभावित महिला हिरौंदी बाई मंडावी ने कहा कि बेघर होने के बाद बहुत सी समस्याएं हैं. पानी लेने सड़क पार करके जाना पड़ता है. अगर हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन रहेगा. हमने उन्हें गद्दी पर बिठाया, लेकिन आज उन्होंने हमें लद्दी पर बिठा दिया है.
छोटे-छोटे बच्चों को लेकर लारी और तंबू तानकर ठंड में हम रहने को मजबूर हैं. महापौर झांकने तक नहीं आए हैं. जबकि जो भी हमारी समस्या सुन रहा है दाल चावल और राशन लाकर हमे दे रहा है. हमें महिमा सागर, भटगांव और तालाब किनारे भेजा गया लेकिन जगह नहीं मिला. तो हम जाएं तो जाएं कहां. हम नगर निगम आए तो महापौर भाग गए- हिरौंदी बाई, पीड़ित
जैसे गिरी हुई कांग्रेस वैसे ही गिर रहे नेता
वहीं नगर निगम महापौर रामू रोहरा ने कहा कि कांग्रेस के लोग अपनी औकात दिखा रहे हैं. 5 साल जनता और गरीबों के व्यवस्थापन के लिए कुछ नहीं किया और जो ठेकेदार उनके नेतृत्व में काम कर रहा था वह भाग गया.उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की.
आज व्यवस्थापन की बात कर रहे हैं. रेलवे प्रभावितो का घर टूटा हुआ है उसमें कांग्रेस राजनीति कर रही है. रेलवे प्रभावितों की चिंता कर रहे हैं और उनकी व्यवस्था होगी- रामू रोहरा,महापौर
आपको बता दें कि धमतरी रेल लाइन के लिए रेलवे ने बरसों से उनकी जमीन पर रह रहे लोगों को हटा दिया था.लेकिन जिन लोगों को हटाया गया उनके लिए कोई व्यवस्थित जगह नहीं दी गई. पीड़ित परिवारों में कई मासूम बच्चे हैं,जिनको ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है. कांग्रेस के पार्षदों का आरोप है कि जब प्रभावित लोगों ने महापौर से बात करनी चाही तो वो बात करने के बजाए मौके से भाग गए.
