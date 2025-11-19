ETV Bharat / state

फेरबदल के बाद मिशन '2027' के लिए जुटी कांग्रेस, इसे मानी बड़ी चुनौती, भाजपा ने बताया 'भूल'

देहरादून: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में हुए बड़े फेरबदल के बाद कांग्रेस अब साल 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय दिखाई दे रही है. कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी. ऐसे में अब कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रोडमैप बनाने की कवायद शुरू कर दी है. ताकि आगामी साल 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके. जबकि भाजपा, प्रदेश कांग्रेस में हुए इस बदलाव को लेकर तंज सकती नजर आ रही है.

उत्तराखंड कांग्रेस में हाल ही में हुए प्रदेश संगठन में परिवर्तन के बाद कांग्रेस पार्टी भी आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है. प्रदेश संगठन में किए गए इस बदलाव की एक मुख्य वजह यह भी मानी जा रही है कि साल 2022 में हुई विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस की कमान गणेश गोदियाल के हाथों में थी. भले ही कांग्रेस चुनाव न जीत पाई हो, लेकिन उसे दौरान भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था. यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने आगामी साल 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस की कमान गणेश गोदियाल के हाथों में सौंप है, ताकि लगातार पिछले दो विधानसभा चुनाव से सत्ता से बाहर कांग्रेस की वापसी हो सके.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान गणेश गोदियाल के हाथों में सौंपने के साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक प्रीतम सिंह को प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया है. आगामी चुनाव से पहले प्रदेश संगठन में हुए बदलाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित और सक्रिय नजर आ रहे हैं.