फेरबदल के बाद मिशन '2027' के लिए जुटी कांग्रेस, इसे मानी बड़ी चुनौती, भाजपा ने बताया 'भूल'

मिशन 2027 के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. भाजपा ने कांग्रेस में फेरबदल को 'भूल' करार दिया है.

2027 Assembly Elections
फेरबदल के बाद मिशन '2027' के लिए जुटी कांग्रेस, भाजपा ने बताया 'भूल' (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 19, 2025 at 1:16 PM IST

4 Min Read
देहरादून: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में हुए बड़े फेरबदल के बाद कांग्रेस अब साल 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय दिखाई दे रही है. कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी. ऐसे में अब कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रोडमैप बनाने की कवायद शुरू कर दी है. ताकि आगामी साल 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके. जबकि भाजपा, प्रदेश कांग्रेस में हुए इस बदलाव को लेकर तंज सकती नजर आ रही है.

उत्तराखंड कांग्रेस में हाल ही में हुए प्रदेश संगठन में परिवर्तन के बाद कांग्रेस पार्टी भी आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है. प्रदेश संगठन में किए गए इस बदलाव की एक मुख्य वजह यह भी मानी जा रही है कि साल 2022 में हुई विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश कांग्रेस की कमान गणेश गोदियाल के हाथों में थी. भले ही कांग्रेस चुनाव न जीत पाई हो, लेकिन उसे दौरान भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था. यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने आगामी साल 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस की कमान गणेश गोदियाल के हाथों में सौंप है, ताकि लगातार पिछले दो विधानसभा चुनाव से सत्ता से बाहर कांग्रेस की वापसी हो सके.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान गणेश गोदियाल के हाथों में सौंपने के साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक प्रीतम सिंह को प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया है. आगामी चुनाव से पहले प्रदेश संगठन में हुए बदलाव के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित और सक्रिय नजर आ रहे हैं.

पार्टी से विष पुरुषों को दूर रखना होगा: प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हुए बदलाव के बाद भले ही नेता और कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हो, लेकिन उनके सामने तमाम बड़ी चुनौतियां भी बनी हुई हैं. कांग्रेस के टॉप लीडर्स को एकजुट करना भी प्रदेश कांग्रेस के लिए चुनौती है. जबकि हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बात को कहा था कि कांग्रेस जबतक विष पुरुषों को दूर नहीं रखेगी, तब तक पार्टी का कल्याण नहीं होगा. पार्टी को ऐसे ही विष पुरुषों से नुकसान हुआ है. विष पुरुषों को पार्टी से दूर रखना होगा. क्योंकि कांग्रेस के सामने लक्ष्य बड़ा है.

कांग्रेस का भाजपा पर तंज: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के सामने मौजूद तमाम चुनौती के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि,

जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनता का मन हमारे साथ है और जनता बदलाव चाहती है. कांग्रेस के सामने जो चुनौती है, वो भाजपा का आडंबर, भाजपा का भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धनबल और भाजपा का वोट चोरी है. लिहाजा इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कांग्रेस कारगर मैकेनिज्म तैयार कर मुकाबला करेगी. -गणेश गोदियाल, कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तराखंड

भाजपा का बचाव: इस पूरे मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया जारी की है. उन्होंने कहा कि,

ये लोग साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी थे. पिछले चुनाव के दौरान गणेश गोदियाल ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रीतम सिंह प्रमुख भूमिका में थे, हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो चुके थे. पिछले चुनाव के दौरान खुद गणेश गोदियाल अपना चुनाव नहीं जीत पाए थे, हालांकि, प्रीतम सिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन हरक सिंह रावत अपनी बहू का चुनाव नहीं बचा पाए. ऐसे में अगर कांग्रेस ये समझती है कि इन नेताओं के बदौलत चुनाव की बैतरणी पार कर लेंगे, तो ये कांग्रेस की भूल है. ऐसे में कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि ये सभी वो चेहरे हैं जो 2022 में भी सक्रिय थे, जिन्होंने चुनाव की पूरी कमान अपने हाथों में ली हुई थी. लिहाजा ये सभी वो चेहरे हैं जो पिछले चुनाव में पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं. -विनोद चमोली, वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड भाजपा

